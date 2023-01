Alberto Matano, “Steso a terra per una lite furibonda”: ecco cos’è successo

La notizia del conduttore calabrese ha scioccato il pubblico. Ma cosa è accaduto esattamente? Scopriamo insieme i dettagli.

Come ogni pomeriggio, Alberto Matano ci tiene compagnia con la Vita in diretta, il celebre programma targato Rai Uno e trasmesso per la prima volta nel 1991. Il conduttore calabrese ne ha preso le redini 3 anni fa, succedendo a Marco Liorni e Tiberio Timperi.

Anche nell’ultima puntata Matano ha commentato i fatti accaduti nelle ore precedenti, incluse alcune rivelazioni shock che coinvolgono la Royal Family in particolar modo i due figli di Diana, il Principe Harry e il Principe William.

L’annuncio di Matano

Tra qualche giorno uscirà l’autobiografia del secondogenito del Re Carlo chiamato Spare. In questa sono state fatte delle rivelazioni a dir poco scioccanti. Per esempio i due Duchi avrebbero chiesto al padre di non sposare Camilla, diventata Regina consorte dopo la morte della sovrana, Elisabetta II, che ha governato il paese per 70 anni.

Ma una delle rivelazioni più sconvolgenti riguarda la lite che ci sarebbe stata tra Harry e William. Anche lo stesso presentatore, nel corso dell’ultima puntata de La vita in diretta, si è voluto soffermare su questo presunto litigio. Secondo quanto dichiarato dal Duca di Sussex, William lo avrebbe afferrato per il colletto, gli avrebbe strappato la collana e lo avrebbe buttato a terra.

Particolari che mai ci saremmo immaginati di sentir dire da un membro della famiglia reale, soprattutto dal nipote della defunta Regina. Però, come ben sappiamo, nell’ultimo periodo il rapporto tra i due fratelli si è sempre più incrinato, anche a causa della distanza e dall’allontamento di Harry e Meghan. Infatti la coppia due anni fa ha deciso di fare le valigie e trasferirsi a Los Angeles, città natale di lei, dove ancora oggi risiede insieme ai due figli, Archie e Liliberth, di un anno.

Matano poi si è rivolto ai suoi ospiti presenti in studio per discutere i dettagli trapelati dall’autobiografia del Principe. Presente anche l’inviato da Londra, che ha cercato di far capire ai telespettatori quale fosse la situazione nel paese anglosassone e soprattutto se ci fossero state delle dichiarazioni da parte della Royal Family.

Come dichiarato dall’inviato stesso, queste rivelazioni rischiano di rovinare la reputazione ad entrambi. Il libro sarà disponibile a partire da martedì 10 gennaio, anche in Spagna è già stato messo in vendita. Secondo molti critici reali però, il rapporto tra i due fratelli è ormai compromesso. Ci vorrà molto tempo prima che le cose potranno ritornare come una volta.