Antonino Spinalbese, alla fine esce la verità sul ricovero: Ecco la situazione clinica

Antonino Spinalbese è stato ricoverato in ospedale per una piccola operazione e una serie di accertamenti. Ancora non è rientrato nella casa, ecco la verità sulla sua situazione clinica.

Antonino Spinalbese è sicuramente uno dei protagonisti indiscussi dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Infatti, il ragazzo con le numerose avventure sentimentali avute nella casa ha tenuto banco e risollevato le sorti del programma.

Infatti, Alfonso Signorini aspetta con ansia il suo rientro nella casa, interrotto momentaneamente per alcuni problemi di salute. Tutti erano a conoscenza di quest’operazione a cui il ragazzo doveva sottoporsi.

Antonino soffre infatti si una malattia autoimmune che colpisce il pancreas e per questo motivo deve stare molto attento e ascoltare il suo corpo.

Ma quali sono le sue reali condizioni di salute e perché non è ancora rientrato nella casa? Vediamo qual è la sua vera situazione clinica.

Antonino Spinalbese: ecco quali sono le sue condizioni di salute

Antonino Spinalbese ha dovuto abbandonare momentaneamente la casa del Grande Fratello Vip a causa di una piccola operazione non rimandabile. Infatti, l’ex parrucchiere soffre di una malattia autoimmune al pancreas che lo costringe a fare dei controlli periodici. L’intervento è andato molto bene e al momento il giovane si trova in convalescenza. Per questo motivo ha varcato la porta rossa. Durante la scorsa puntata del 2 gennaio 2023, Alfonso Signorini ha ben pensato di aprire un collegamento con il giovane, in modo da sincerarsi delle sue condizioni di salute.

Antonino Spinalbese ha fatto l’operazione che è andata bene e ora si trova in osservazione in un ospedale romani, il Padeia. Per questo motivo, Alfonso Signorini nel corso della puntata ha voluto aprire il collegamento con il giovane, in modo da chiedergli come sta. L’ex di Belen Rodriguez ha risposto: “Sto bene, mi sono preso qualche giorno di ferie. Non mollo, tra poco tornerò nella casa. La sera di Capodanno ho visto i fuochi d’artificio, sono stato bene”. Il conduttore gli ha chiesto: “Non è che la notte di San Silvestro l’hai passata sotto il trapuntino con qualche infermiera?”. A quel punto Antonino ha risposto scherzando: “Ho creato qualche dinamica con l’infermiera”.

Non è ancora prevista una data per il rientro di Antonino, in quanto non si conoscono per certo i tempi di ripresa del post operatorio. La sua malattia autoimmune al pancreas è comunque molto seria. Tuttavia, nel giro di qualche giorno l’esito di alcuni accertamenti fatti dal giovane renderanno chiaro quando per lui sarà possibile tornare in gioco. Dunque, non ci resta che aspettare il rientro del ragazzo nella casa, in modo da scoprire come si evolveranno le dinamiche create dalla produzione oltre la porta rossa.