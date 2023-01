Ballando con le Stelle, il volto del programma finisce dai carabinieri: incubo orribile

È stato concorrente di Ballando con le Stelle ma ora sta vivendo un vero incubo che, dice, non augura a nessuno. Addirittura costretto a rivolgersi ai carabinieri, vediamo di chi si tratta

La vita a volte riserva delle vere sorprese. Un attimo prima si vive una routine fatta di certezze, abitudini e affetti consolidati, e un attimo dopo va tutto a rotoli e tutto ciò che credevamo essere sicuro si sgretola intorno a noi.

Capita così che da un’esistenza fatta di lustrini, serate e risate si finisca dai carabinieri. Come è successo ad un personaggio famoso che ha preso parte allo show di Milly Carlucci Ballando con le Stelle. Vediamo assieme di chi si tratta e cosa sta succedendo.

Da Ballando con le Stelle ai carabinieri

Parliamo di Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style, il parrucchiere delle vip. Da qualche mese l’uomo sta vivendo una separazione burrascosa con l’ex compagna caratterizzata da frecciatine e sottintesi tramite social. Motivo del contendere: la gestione della figlia di 5 anni Sophie Maelle. A quanto racconta il coiffeur la sua ex, Letizia Porcu, gli vieterebbe di vedere la bambina se non in momenti e giorni da lei stabiliti.

Più volte Federico ha denunciato la faccenda sui social, ma questa volta pare che la denuncia sia stata fatta davvero, dai carabinieri. Tutto è successo nella giornata dell’Epifania, come racconta. Recatosi sotto casa della ex per prelevare la piccola Sophie Maelle e passare la giornata con lei, avrebbe trovato la casa vuota.

Nelle sue stories si immortala prima mentre bussa al citofono con il commento “Che brutta storia spero che nessuno di voi possa passare ciò che sto passando io” e poi davanti alla Caserma dei Carabinieri, dove scrive “La mia Befana 2023. Neanche al mio peggior nemico si può augurare tutto ciò”.

Federico Fashion Style: la denuncia alla ex

In seguito Federico Fashion Style scrive alla sua bambina: “Io non mollo. Nessuno può allontanarmi da te, tu sei la mia vita, il mio respiro, la mia gioia, la mia forza, il mio presente, il mio futuro!” e alla ex compagna Letizia Porcu “A te che mi guardi, cerca di avere un cuore e pensa che tutto il male che fai non lo fai a me ma a una piccola anima innocente”.

Insomma, a quanto sembra di capire la donna si sarebbe allontanata da casa portando con sé la figlia pur sapendo che l’ex compagno sarebbe dovuto passare a prenderla. Questo ha portato all’esasperazione Federico che avrebbe deciso di sporgere denuncia dai carabinieri.