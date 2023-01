Il paradiso delle signore, colpo di scena clamoroso: siamo ai titoli di coda | I fan non se l’aspettavano proprio

Nella soap Rai più amata dal pubblico del piccolo schermo stanno per succedere delle cose davvero inaspettate che lasceranno clamorosamente di stucco i telespettatori. Infatti, c’è un colpo di scena che nessuno poteva aspettarsi. Vediamo cosa succederà…

Il Paradiso delle Signore parte da un omonimo libro di Zola per sconvolgere e modificarne poi la struttura e i personaggi. È un dramma sentimentale che ha guadagnato sempre più successo all’interno del palinsesto Rai.

Infatti, è molto facile affezionarsi alle disavventure sentimentali di ogni personaggio e desiderare di conoscere il resto. Non è una fiction d’azione, in quanto le cose succedono principalmente nella testa dei personaggi.

Questi sono molto numerosi e ben sviluppati, ciascuno con la sua storia. Oramai è arrivato alla terza stagione, grazie alla scrittura complesse e alle vicende sempre più articolate.

Va solitamente in onda nella fascia pomeridiana. In attesa delle prossime puntate, ecco alcune anticipazioni particolarmente.

Il paradiso delle signore: colpo di scena davvero incredibile

Sembra ci siano dei colpi di scena davvero incredibili all’interno della soap Il paradiso delle signore. Infatti, il principale è sicuramente la partecipazione di una new entry che si chiamerò Palma Rizzo, interpretato dall’attrice Valentina Tomada. Il nuovo personaggio sarà presente già a partire dalla puntata del 9 gennaio. Questa donna era un’amica di Amato e arriva a Milano con suo figlio Francesco, interpretato da Christian Roberto. Questi sono arrivati in città per chiedere una mano a Salvo che gli cederà casa sua, andando a vivere da Armando.

Inoltre, sembra proprio che le strade di Matilde e Vittorio si divideranno per sempre. Infatti, Frigerio ha deciso di riprovarci con suo marito e tentare di ricostruire il loro rapporto. Per Conti però a questo punto non sarà proprio facile lavorare insieme alla donna che ama e questa situazione sarà per lui ancora più esasperata dalla presenza di Tancredi. La relazione tra loro peggiorerà a mano a mano che le puntate andranno avanti, fino a che non sarà proprio Adelaide a intervenire, chiedendogli di provare a chiarirsi. Per i due sarà importante provare a ricostruire l’intesa lavorativa perduta a causa dei loro sentimenti.

Tuttavia, Tancredi ha un piano che confiderà solamente a Umberto, ovvero quello di trasferirsi insieme alla moglie a Torino. Federica, invece, si fidanzerà finalmente con Ferdinando ma la reazione di Marcello non si lascerà di certo attendere. Inoltre, le novità non sono finite qui e potranno essere tutte scoperte continuando a vedere la trasmissione.