Ricordate Ascanio Pacelli, volto del Grande Fratello? Oggi è completamente irriconoscibile | Meritava di più

Ha partecipato al GF nel lontano 2004, ma Ascanio Pacelli oggi è molto diverso da allora. Ecco com’è diventato, quasi irriconoscibile

Sono lontani i tempi dei primi GF, quelli della gente normale, comune, che ancora non sapevano cosa li aspettava in questa avventura. Qualcuno dei partecipanti, la maggior parte, in effetti, è scomparso nell’oblio, ma alcuni nomi sono diventati famosi nello spettacolo e nella televisione.

Ad esempio Flavio Montrucchio, Carolina Marconi, Serena Garitta, Rocco Casalino e molti altri. Tra questi nomi spicca quello di Ascanio Pacelli, che ha partecipato nell’edizione del 2004, dove ha conosciuto l’attuale moglie Katia Pedrotti. I due hanno formato una bella famiglia con in figli Matilda di 14 anni e Tancredi di 9.

Le nobili origini

Ascanio Pacelli ha un cognome noto, è infatti discendente di Papa Pacelli, ovvero Pio XII, che è stato pontefice dal 1939 al 1958, ma è anche di nobili origini. Principe, per l’esattezza. Della sua nobiltà ha detto, intervistato da AlbatrosMagazine: “Sono orgoglioso della mia famiglia, il mio antenato è stato Pontefice in un periodo storico molto difficile, complesso, durante la Seconda Guerra Mondiale.[…] Io sono un nobile abbastanza fuori da ogni cliché, un po’ ribelle e con tanti tatuaggi. I miei genitori mi hanno sempre fatto vivere una vita normale”.

A Vanity Fair ha confessato invece: “Sono orgoglioso della mia famiglia, ma la puzza sotto il naso dei nobili romani la trovo insopportabile. Per prendere le distanze ho iniziato a tatuarmi: per me è quasi un bisogno fisico. Mio fratello ha frequentato la scuola americana e si è laureato in business administration, io già da bambino dicevo di voler diventare giocatore professionista di golf“.

Ascanio infatti ha avuto alcune esperienze in tv, ma la sua passione, che è anche il suo lavoro, è il golf; è general manager del campo da golf Terre dei Consoli, in provincia di Viterbo. Qualche mese fa è ricomparso con tutta la famiglia in una pubblicità televisiva di generi alimentari.

Ascanio oggi

Ma oggi l’ex concorrente del GF è molto cambiato. Mentre sua moglie Katia è rimasta praticamente la stessa, Ascanio è visibilmente diverso. Come? Senza capelli!

Qualche mese fa si è mostrato sui social mentre si rasava a zero, commentando: “Il problema va risolto alla radice anche perché sono più i capelli che trovo alla mattina nel lavandino che la sera attaccati alla testa. Del resto è normale ragazzi quasi 49 anni il tempo passa”. Ma il fascino è rimasto immutato.