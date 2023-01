Grande Fratello Vip, concorrente prepara le valigie: è già con un piede fuori dalla porta

Grande baccano all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Tra i concorrenti, infatti, si sono create delle dinamiche molto strane e i concorrenti non hanno fatto altro che litigare. Ora un concorrente è pronto a preparare le valige…

Nella casa del Grande Fratello Vip ne stanno succedendo di tutti i colori da quando sono entranti alcuni nuovi personaggi.

Nonostante Antonino sia uscito dalla casa per qualche tempo, vista l’operazione a cui doveva sottoporsi, gli animi non si sono di certo calmati.

Inoltre, ci sono stati gesti violenti non proprio carini tra qualcuno dei concorrenti e non è improbabile che la produzione prenda qualche provvedimento.

Ora, una delle concorrenti ha addirittura pensato di fare le valige. È già con un piede fuori dalla porta.

Una concorrente è già con un piede fuori dalla porta

La concorrente del Grande Fratello Vip che ha già preparato le valige per andar via è Dana Saber. La ragazza è entrata da pochissimo tempo e in poco tempo è riuscita ad attirarsi le antipatie degli altri concorrenti. In molti sui social network la definiscono la sosia di Dayane Mello. Le due, infatti, oltre a essere amiche condividono anche lo stesso modo di comportarsi. Infatti, Dana sta costruendo delle dinamiche molto tossiche per il gruppo.

Negli ultimi giorni, ad esempio, c’è stata una lite molto accesa con Edoardo Tavassi. La ragazza ha mangiato il suo piatto di pasta senza neanche chiedergli chi fosse. Infatti, lei è andata nello spazio comune dove c’era il cibo e ha iniziato a mangiare da quel piatto, dimenticandosi persino di domandare di chi fosse quel cibo. Dopo Giaele ha spifferato che era stata lei a mangiare la pasta e a quel punto Dana non ci ha visto più. Infatti, ha urlato contro la miliardaria: “Sei una morta di fame ti attacchi a un piatto di pasta! Sei una senza personalità, io a una come te qua fuori neanche parlerei perché non hai personalità. Coniglio. Faccia da coniglio. Continua a fare il coniglietto! Prendi l’insalata e basta! Cosa ne sai cosa ho fatto con la pasta e cosa ho detto a Edoardo. Non eri impegnata a limonare Andrea? Continua a fare la lecchina di Oriana!”

La risposta di Giaele non si è fatta attendere. La ragazza ha infatti detto: “Se stai rosicando perché al gioco della bottiglia ho baciato Andrea non è colpa mia! Scusa eh se non sei uscita te! Ma stai ancora rosicando? Ma davvero? Al gioco della bottiglia ti sei alzata e te ne sei andata perché non uscivi mai te, poverina, stai ancora parlando”. Dana però ha risposto: “Lo so che rosichi per la mia presenza. Datti una calmata e creati una personalità che non ce l’hai. L’unica cosa che hai fatto e la lecchina… sei senza personalità e sei la lecchina della tua amica Oriana”. Alla fine, è intervenuta anche Oriana. La lite è stata talmente tanto accesa che l’ha spintonata. Dopo ha preparato le valige.