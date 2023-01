Pier Silvio Berlusconi l’ha persa definitivamente: è finita così | Una vera ‘tragedia’

Segreti inconfessabili per la bionda showgirl più amata dagli Italiani. Dopo il forte gradimento da parte del pubblico nelle vesti di coach di canto ad “Amici 2022“, ci sono dei risvolti inaspettati per la ballerina, conduttrice e cantante.

Una carriera piena di successi quella di Lorella Cuccarini. Dall’edizione 2020 è entrata a far parte del corpo docenti del talent Mediaset. Lei prima di essere una prof di Amici è una ballerina e una showgirl che vanta tante collaborazioni con vari programmi televisivi.

Lorella è nata a Roma il 10 agosto del 1965. La showgirl ha 56 anni. Muove i primi passi nel mondo della danza nella scuola di Enzo Paolo Turchi a soli 9 anni e, tre anni più tardi, fa la sua prima apparizione in tv nel programma “Ma che sera”, condotto da Raffaella Carrà.

Prende parte del corpo di ballo come prima ballerina di fila prende e il salto di qualità avviene nell’85 quando Lorella Cuccarini incontra Pippo Baudo, con il quale inizia la sua carriera di showgirl. Si sposa con Silvio Testi, l’incontro avviene a Fantastico.

Si tratta del programma cult del sabato sera di Raiuno, dove la Lorella nazionale muoveva i primi passi come ballerina professionista, e Silvio era il produttore. I due decidono di sposarsi nel 1991 e dalla loro relazione nascono quattro figli: Sara, Chiara, Giorgio e Giovanni.

Il tradimento di Lorella Cuccarini

Lorella Cuccarini vorrebbe lasciare Amici, il talent condotto da Maria De Filippi su Canale 5, la cantante quindi, potrebbe far ritorno in Rai. Alcune voci rivelano che molti dirigenti di peso di Viale Mazzini starebbero corteggiando la Cuccarini in modo deciso e insistente.

Pier Silvio Berlusconi potrebbe perdere la sua prediletta. Per lei si starebbe pensando a una trasmissione che parli di attualità e cronaca rosa. L’ultima parola però spetterebbe alla diretta interessata. L’ultima sua collaborazione in Rai, prima del suo approdo ad Amici, è stata la conduzione de La Vita in Diretta in tandem con Alberto Matano.

La sua ultima esperienza in Rai, però, non è finita benissimo: anche se gli ascolti premiarono di quella stagione furono alti, pare che tra la cantante e l’ex mezzo busto del Tg1 ci siano stati dei forti attriti. Questi scontri hanno reso impensabile la possibilità di proseguire assieme. E infatti la Rai l’anno successivo affidò la trasmissione al solo Matano. Lorella si stabilì definitivamente ad Amici con Maria De Filippi. Adesso, però, un ritorno alle origini sembra essere più che probabile.