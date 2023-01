Bruttissima bastonata per Max Giusti: “Non voglio lamentarmi ma…”

Max Giusti non sta vivendo un periodo semplice questo anno della sua vita. Infatti, ha vissuto qualche problema che non ha potuto risolvere facilmente. La bastonata avuta dall’uomo è davvero umiliante. Ecco che cosa ha detto l’uomo in merito…

Max Giusti continua la sua carriera da conduttore televisivo, avendo un pochino messo da parte quella di attore. L’uomo infatti è diventato famoso soprattutto come comico, grazie al suo grande talento di intrattenitore.

Non stupisce che la sua trasmissione Boss in incognito abbia avuto davvero un grande successo in Rai. Tuttavia, il suo successo arriva proprio nel mezzo televisivo con la partecipazione ad alcuni programmi di punta della rete pubblica, come Quelli del calcio, condotto da Simona Ventura.

In seguito, ha fatto tantissimi film prodotti dai fratelli Vanzina. Tuttavia, l’ultimo periodo non è stato proprio il migliore per lui. Ecco la bastonata ricevuta.

Max Giusti è veramente afflitto da questa cosa: “Non voglio lamentarmi ma…”

Sta per tornare la trasmissione televisiva Rai Boss in incognito in onda sul secondo canale. Sono previste circa cinque puntate per questa terza edizione del programma. Il conduttore della trasmissione sarà sempre Max Giusti che ha deciso di rilasciare un’intervista proprio prima della messa in onda del programma. Lì ha manifestato il suo malumore ed è quasi scoppiato in lacrime. Infatti, l’uomo ha raccontato: “Sono sincero, Boss in incognito non mi basta. Vorrei fare anche altro, sto aspettando il mio giro, non mi piace lamentarmi”.

Infatti, secondo l’uomo viene scelto sempre come opinionista ma mai per qualcosa di più grande. Poi, sul fatto che ultimamente sia stato spesso ospite di altre trasmissioni, ammette: “Mi chiamano a fare l’ospite e ci vado volentieri ma io non voglio diventare l’ospite”. Una cosa molto strana perché il conduttore ha avuto dei buoni riscontri dal punto di vista degli ascolti televisivi. Inoltre, il format è stato migliorato molto nel corso degli anni, grazie al lavoro del conduttore che ha contribuito all’elaborazione e alla realizzazione delle idee.

La trasmissione però non è stata esente da critiche, anche aspre. Infatti, secondo molti telespettatori, la trasmissione è solamente una scusa per promuovere alcune aziende e gli imprenditori. A questa critica Max Giusti ha risposto: “L’importante è non smarchettare. È normale che un’azienda che accetta di partecipare abbia voglia di presentarsi bene davanti alle telecamere”. Ora si spera che al comico vengano assegnati altre tipologie di programmi, più impegnativi, visto il grande talento dimostrato.