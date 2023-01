Edoardo Donnamaria, coming out dell’ultima ora: dimenticata Antonella si butta su di lui

Nella casa del Grande Fratello Vip le carte si sono mischiate e le coppie, dopo essere scoppiate, potrebbero ricomporsi in maniera differente

Un capodanno con i botti nella casa del Grande Fratello Vip dove, dopo liti e discussioni tutti contro tutti, le due coppie dichiarate sono scoppiate. Non solo Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi quindi, ma anche Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi sembrano essersi definitivamente allontanati.

Soprattutto questi ultimi hanno fatto più scalpore per via degli atteggiamenti di lui che ha molto criticato quella che fino ad un attimo prima sembrava essere la donna della sua vita, parlandone male con i coinquilini. Mentre l’altra coppia sembra essersi riappacificata, per fortuna.

Edoardo Donnamaria contro Antonella

Dopo diverse discussioni Edoardo Donnamaria si è lasciato andare a diverse critiche nei confronti della Fiordelisi; ad esempio con Patrizia Rossetti alla quale ha addirittura dichiarato: “A me di lei non interessa, dopo che ho visto come si comporta. Il modo in cui si comporta è tutto ciò che non voglio da una donna accanto a me”. Insomma, non sembra esserci nessun margine per un riavvicinamento. Almeno per ora, poi chissà.

Ma per il momento mentre la schermidora piange e si lamenta, il volto di Forum si consola tra le braccia di Alberto De Pisis, con il quale, come molti ricorderanno, già qualche mese fa c’è stato un avvicinamento. De Pisis si è preso una bella cotta per l’amico, tanto da arrivare a dire: “Se mi sono attaccato a lui è perché mi ha dato modo. Lui mi piace e non è uno scherzo. Detto questo io non mi sono mai messo in mezzo a loro e mai lo farò. Qui dentro io me la farò passare com’è giusto. Certo che averlo sempre vicino non aiuta”.

Ma ora che la coppia non esiste più, i due ragazzi sembrano aver ritrovato la complicità che avevano prima, e tra un gioco e uno scherzo si sono anche dati qualche bacio, a stampo per ora.

Il bacio di Edoardo e Alberto

Tutte queste manovre non sono sfuggite all’occhio attento degli utenti del web e dell’esperta di gossip Deianira Marzano che ha commentano sui social quello che è avvenuto tra i due ragazzi.

La donna ha fatto notare: “Donnamaria non ha mai negato di essere “fluido” come si definiva” e sostiene che De Pisis avrebbe detto, prima ancora di entrare nel reality, che avrebbe tentato un approccio con lui. E chiude: “Non andrò fino in fondo ma ci sarà una ‘relazione’ molto particolare”. Cosa avrà voluto dire?