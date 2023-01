Lino Banfi, la grave malattia che lo sta devastando: “Le sto provando tutte…” | Non c’è cura

Lino Banfi si trova in una situazione difficile. Ricordiamo l’attore pugliese con quel sorriso di chi ha passato la vita a far sorridere gli altri. Ma ci sono stati spesso per lui dolori che ha cercato di tenere privati, mostrando molta riservatezza.

Lino Banfi, è nato ad Andria il 9 luglio del 1936. Ha vissuto fino ai 18 anni a Canosa di Puglia, per poi trasferirsi a Milano e tentare la carriera nel mondo dello spettacolo. Ha esordito nel cinema nel 1960 con il film ‘Urlatori alla sbarra’. Durante la sua lunga carriera ha recitato in ruoli sia comici che drammatici e ha lavorato con registi famosi del cinema italiano. Insieme a Lando Buzzanca, Alvaro Vitali e Johnny Dorelli, è considerato uno degli attori più rappresentativi della commedia sexy degli anni ’70 e ’80.

Lino Banfi ha raggiunto la notorietà grazie alle pellicole cinematografiche come L’allenatore nel pallone e Viene avanti cretino, fino ad arrivare alla fiction di successo ‘Un medico in famiglia’ dove interpreta Nonno Libero. Recentemente l’abbiamo visto come concorrente in “Il Cantante Mascherato” programma di Rai 1 dove ha partecipato con la figlia Rosanna sotto la maschera del pulcino. La sua famiglia lo ha spinto a provare l’esperienza del seminario, ma lui si è sempre sentito portato per lo spettacolo.

Lino Banfi e la malattia della moglie

Lino Banfi si è sposato con Lucia dal 1962. La coppia ha due figli, Walter e Rosanna (attrice). Si chiama Lucia Lagrasta, la donna sta al fianco dell’attore da ben 60 anni. Un amore unico, forte, che riesce ad andare oltre. Oltre anche alla terribile malattia che ha colpito Lucia.

L’alzheimer è la malattia che sta distruggendo la vita di Lino Banfi. La malattia della moglie ha portato l’uomo a vivere momenti parecchio difficoltosi, e quando si tocca l’argomento cala un velo di tristezza nei suoi occhi. Una situazione di cui, comprensibilmente, l’attore cerca di parlarne raramente. Convivere con la malattia della moglie, non deve essere per niente facile.

Lo stesso Lino Banfi ne ha parlato di recente in un’intervista, nella quale ha rivelato di starcela mettendo tutta per porre freno al proseguire della malattia: “Le sto provando tutte” – queste le sue parole toccanti. Inoltre dichiara che: “In questi giorni lei mi fa delle domande: perché non troviamo un sistema per morire insieme? Perché se muori prima tu, io non ce la faccio. Abbiamo avuto l’esempio di molte coppie, compresa quella di Sandra Mondaini e Raimondo Vianello, che non hanno resistito a lungo lontani..”.