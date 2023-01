Avanti un altro, protagonista è finita in ospedale dopo la disgrazia del figlio: come sta oggi

Uno dei protagonisti del divertente show Avanti un altro sta passando un periodo drammatico; in ospedale finisce prima il figlio e poi lei. Cosa succede e di chi si tratta

Dopo una pausa durata qualche mese finalmente tra poco tornerà in tv il divertente show Avanti un altro; tutti i fan della coppia Paolo Bonolis e Luca Laurenti sono in trepidante attesa. Il programma è ricco di personaggi a dir poco originali e caratteristici, quelli che fanno parte del “salottino”, come XXXL, L’indignato, l’amatissima Miss Claudia.

Ma a porre le domande sono anche l’affascinante bonus, lo scandinavo Daniel Nilsson, e la bonas, che nel corso degli anni è cambiata più volte. Nella prossima edizione vedremo ricoprire questo ruolo l’ex tronista ed ex gieffina Sophie Codegoni. Prima di lei è stata Sara Croce, e prima ancora Paola Caruso.

Il dramma di Avanti un altro

Proprio Paola Caruso ha fatto sapere attraverso i suoi social di essere in un periodo molto difficile. Qualche settimana fa ha annunciato l’inizio dell’incubo: “Eravamo a Sharm el-Sheikh con mio figlio e siamo dovuti rientrare in Italia d’urgenza per una disgrazia che è successa a Michele. È un mese che facciamo accertamenti e terapie e faremo molta terapia per tanto tempo”. Michele è il bambino nato nel 2019 dalla relazione di Paola con Francesco Caserta, ormai naufragata da tempo.

Non si sa cosa sia successo al piccolo Michelino, ma a quanto pare la tensione e lo stress delle ultime settimane hanno giocato un brutto scherzo alla bionda Paola, che è finita in ospedale. Anche questo avvenimento è stato prontamente condiviso sui social.

La ragazza ha fatto sapere: “Dalla disgrazia di Michele non mi sono più ripresa, il mio corpo ha avuto un trauma troppo grande. Ho cercato di esser forte per mio figlio che ha solo me. Ho passato un periodo troppo brutto, anzi il più brutto della mia vita e ancora continua. Ma sono umana e stavolta sono crollata”.

Il mistero

C’è da dire che qualche giorno prima la Caruso ha postato delle immagini che la ritraevano a Montecarlo con il piccolo, e nulla faceva presagire un prossimo crollo fisico, ma questo ovviamente non è indicativo.

Intanto mercoledì 4 gennaio attraverso delle stories la ex bonas ha comunicato la sua dimissione dall’ospedale, e ha cercato di rassicurare spiegando di essere finalmente a casa con Michelino, bisognosa di assoluto riposo: “Finalmente a casa con il mio amore…ho bisogno di tanto riposo. Grazie a tutti per le chiamate e i messaggi di sostegno. Ci rimetteremo presto, siamo uno la forza dell’altro”.