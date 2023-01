Laura Pausini, dopo le gravi accuse al marito picchiatore esce allo scoperto: la sua dichiarazione è devastante

Laura Pausini e la notizia che ha scioccato tutti i suoi fan. Qualcosa di irreparabile ha toccato la sua vita tanto da essere finita al centro di polemiche e accuse. I dettagli di questa vicenda sono inaspettati. Vediamo cos’è successo alla cantante.

Laura Pausini è una delle celebri cantanti italiane, ha fatto della sua carriera un grande successo arrivando ad essere una delle più famose artiste apprezzate anche all’estero. Laura Pausini con La Solitudine ottiene il suo primo vero successo musicale. Nel 1993 vince il Festival di Sanremo, nella sezione Novità, proprio con quel brano. Dopo il successo di Sanremo e le prime posizioni nelle classifiche musicali italiana, la voce di Laura Pausini conquista il panorama discografico straniero.

Dagli esordi la sua vita privata e lavorativa si sono intrecciate. Laura ha avuto solo 2 relazioni importanti. Il suo storico amore fu Alfredo Cerruti junior. I due si sono conosciuti sull’ambito lavorativo, in quanto lui era il suo manager. La loro relazione durò 10 anni e al momento della rottura la cantante soffrì molto. Subito dopo intraprese una nuova relazione con Gabriele Parisi, sperava di aver trovato l’uomo della sua vita ma dopo due anni si lasciarono. Dopo questa rottura dichiarò di essere diventata una donna molto forte e sicura di sè.

Le gravi accuse da parte del marito

Nel 2005 la cantante romagnola inizia la sua relazione con il produttore artistico e chitarrista Paolo Carta. Lui si era separato da poco con la moglie, con cui aveva avuto anche tre figli. Paolo Carta e Laura Pausini mettono al mondo Paola. Il nome scelto è ricco di significato.

Laura e Paolo sono una coppia unita da una forte amore ma negli scorsi mesi, sono stati protagonisti di vari gossip. Molti sono i siti dei giornali di cronaca rosa che hanno dedicato più di un articolo inerente all’accusa, avanzata riguardo al compagno della famosissima cantante. Paolo Carta avrebbe assunto dei comportamenti violenti su Laura Pausini al punto da alzare le mani addosso alla cantante.

Questa situazione è stata resa nota dalle parole di Alda D’Eusanio, giornalista abruzzese. La quale ha raccontato che, Paolo Carta in varie occasioni avrebbe assunto dei comportamenti violenti su Laura Pausini. La cantante mai e poi mai avrebbe pensato di ascoltare parole del genere sul suo conto, ne tantomeno sul compagno. Ed è proprio per questo motivo che la Pausini ha scelto di andare avanti in via legale, querelando Alda D’Eusanio. In questo modo vuole far capire a tutti i suoi fan che, la verità, è ben lontana dalle parole della giornalista.