Paola Barale, dopo anni rivela la sua malattia: “dovrebbero mettermi una protesi”

La showgirl sciocca i suoi fan rivelando un segreto che ha portato con lei per moltissimi anni. Scopriamo insieme i dettagli.

Una carriera, quella della Barale, cominciata per puro caso, grazie alla sua somiglianza con una delle artiste più celebri del mondo. Stiamo parlando ovviamente di Madonna, che può vantare una carriera musicale decennale. Con i suoi brani all’avanguardia e il suo look stravagante ha fatto innamorare milioni di ragazze, che hanno cominciato a copiare il suo stile fuori dalle righe e decisamente unico nel suo genere.

Ed è proprio grazie all’artista americana che la Barale entra nel mondo dello spettacolo, quando nel 1986 viene invitata a Domenica In come sua sosia. Non passa molto tempo prima che venga scelta da Mike Bongiorno come valletta per molte delle sue trasmissioni, come La ruota della fortuna, Festival italiano e Tutti x uno.

Nel 1994 invece comincia la sua carriera di conduttrice, quando prende le redini di Grandi magazzini con Marco Predolin e Natalia Estrada. L’anno successivo invece presenta al fianco di Gerry Scotti Una sera c’incontrammo e I magnifici dieci, uno speciale dedicato ai 100 anni del cinema. Lo stesso anno è conduce anche La sai l’ultima?, programma giunto all’undicesima stagione, andata in onda nel 2019.

Tra la fine degli anni ’90 e l’inizio del 2000 la Barale torna nel programma che l’ha lanciata ma stavolta nei panni di presentatrice al fianco di Maurizio Costanzo, con il quale collaborerà per 6 anni, anche se successivamente tornerà come ospita fissa dello show.

La malattia di Paola Barale

La showgirl piemontese si dedica anche ai reality, cominciando come inviata de La Talpa e poi come presentatrice de La pupa e il Secchione, di cui conduce la seconda stagione. Non mancano però le sue esperienze da concorrente di un reality. Infatti nel 2015 partecipa a Pechino Express in coppia con Luca Tommassini.

Nonostante l’infortunio di quest’ultimo decide di proseguire la sua avventura, arrivando in finale. Fino a pochi giorni fa era impegnata sul palco di Ballando con le stelle, dove ogni settimana era solita esibirsi con il suo compagno di ballo, Roly Maden. Purtroppo a causa di un infortunio è stata costretta al ritiro, anche se Paola era tra le favorite ad aggiudicarsi la vittoria.

Durante un’intervista a Domenica In quest’ultima ha deciso di rivelare qualche dettaglio sulla sua vita privata, di cui i suoi fan non ne erano a conoscenza. Infatti la showgirl ha svelato di soffrire da alcuni anni di una malattia, la spondilolistesi. Ecco come Paola ha spiegato la sua situazione: “Ho una vertebra un po’ scivolata in avanti però ho deciso di non operarmi e di affrontare la cosa con la fisioterapia perché dovrebbero mettermi una protesi“ .