Massimo Giletti, tra i numerosi ricoveri e la malattia: la tragedia del giornalista

Massimo Giletti ha vissuto una tragedia che ha lasciato senza parole i fan: tra ricoveri e malattia la sua vita non è stata del tutto rosea

L’estrema professionalità e il suo talento ha fatto sì che diventasse uno dei giornalisti tra i più apprezzati dello spettacolo italiano: stiamo parlando di lui, Massimo Giletti. La sua carriera con il tempo è stata costellata di successi intramontabili e di numerose conduzioni che hanno rispecchiato al massimo le sue enormi potenzialità. Tra questi, possiamo citarne alcuni come L’Arena, Non è l’arena, Mattina in famiglia, Mezzogiorno in famiglia e I fatti vostri. Nonostante i suoi successi, la vita di Massimo Giletti non è stata costellata solo di gioie ma anche di enormi dolori.

Prima di diventare volto conosciuto nel mondo televisivo, Massimo Giletti ha conseguito la laurea in Giurisprudenza con il massimo dei voti. Una volta laureatosi, comincia a collaborare in qualità di redattore del programma Mixer, rimanendovi per circa sei anni.

Se vogliamo approfondire il discorso televisivo, invece, l’esordio è avvenuto nel 1994, quando comincia a condurre il programma Mattina in famiglia su Rai due per circa due anni. Insieme alla collega Paola Perego, conduce gli show Mezzogiorno in famiglia e I fatti vostri ottenendo una buonissima visibilità. Uno dei programmi che ha ottenuto un riscontro incredibile è stato L’Arena proprio su Rai 1.

I direttori Rai, però, chiusero il programma definitivamente e l’uomo passò su La7 con il format Non è L’arena. Non ha mai nascosto il suo dispiacere per la decisione intrapresa dai vertici, esprimendo in una intervista: “Chi fa numeri importanti è oggetto di attenzioni. Ma io scelgo sempre con il cuore. Non potrò mai dimenticare che il giorno in cui stavo seppellendo mio padre, nel gennaio 2020, mi sono sentito abbracciare alle spalle. Mi sono girato e c’era il mio editore, Urbano Cairo”.

Massimo Giletti e il dramma vissuto

Non tutti ne sono a conoscenza, ma nonostante il periodo roseo vissuto in televisione, Massimo Giletti ha dovuto affrontare un dramma che ha cambiato per sempre la sua esistenza. In una intervista rilasciata ai microfoni di “Maria con te” , ha raccontato la sua grande fede per la Madonna di Lourdes e grazie a questa fede è riuscito a fronteggiare la situazione drammatica del passato.

Durante la sua gioventù, Giletti ha confessato di essere finito più volte in ospedale perché affetto di una grave forma di scoliosi e nell’intervista ha spiegato: “Ero affetto da una forma grave di scoliosi e ho dovuto portare corsetti, busti in gesso ed essere ricoverato più volte in ospedale”.

Questa situazione è stata difficile da affrontare, soprattutto perché l’uomo era solo un bambino: “Per un bambino prima, e un adolescente poi, non è stata un’esperienza facile ma le fatiche di quel periodo mi hanno temprato per il futuro…”. Grazie alla sua fede è riuscito a superare questo momento drammatico e sofferente sottolineando che la presenza della Madonna è sempre viva nel suo cuore.