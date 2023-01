Massimo Ranieri, alla fine l’ha riconosciuto come suo figlio: ecco chi è | È più famoso di lui

Non tutti ne sono a conoscenza ma il cantante Massimo Ranieri ha riconosciuto proprio lui come suo figlio: scopriamo di chi si tratta

I professionisti nel mondo della musica oggi si contano sul dito della mano, almeno così sostengono alcuni esperti del settore. In realtà sono rimasti in pochi a fare musica che viene considerata evergreen dello spettacolo italiano. Uno di questi è proprio Massimo Ranieri, un’artista a 360 gradi , cantante, musicista, doppiatore e attore. Nella sua giovinezza ha svolto anche il ruolo da ballerino. Con il tempo ha acquisito moltissimo successo grazie ai suoi brani forti e profondi tra cui Perdere l’amore, Rose Rosse e Se bruciasse la città. Di recente, in una intervista ha rivelato chi considera come “suo figlio”.

Nel corso della sua brillante carriera, Massimo Ranieri ha ottenuto diversi premi e riconoscimenti ed è tra gli artisti italiani che hanno venduto il maggior numero di dischi in tutto il mondo. Possiamo ricordare che il cantante ha pubblicato 31 album, di cui 23 in studio, 4 live e 4 raccolte e 36 singoli.

In una intervista, Massimo Ranieri volle raccontare al pubblico i suoi inizi, affermando che cantando in un bar Gianni Atterano lo notò e poté apprezzare il suo meraviglioso talento: “Un discografico mi notò, mi propose di incidere un disco e mi offrì un anticipo di 200 mila lire. Nessuno in famiglia aveva mai visto una cifra simile”. Fu così che l’uomo iniziò con i suoi brani: il primo fu L’amore è una cosa meravigliosa, a soli quindici anni.

Oggi è uno degli artisti tra i più apprezzati del pubblico, anche se ha voluto ricordare che giovanissimo ha vissuto in condizioni di povertà. Circa la sua condizione familiare, quello che si può sapere è che Ranieri ha una figlia di nome Cristiana, anche se ha riconosciuto un altro artista come suo figlio.

Chi ha riconosciuto Massimo Ranieri come suo figlio?

L’artista Massimo Ranieri, come già anticipato, è considerato un’artista a tutto tondo ed è uno tra i pochi che ha saputo captare il talento di molti giovani artisti che si sono fatti conoscere nell’era dei 2000. Bisogna affermare che, quest’ultimo ha considerato un noto cantante proprio come “suo figlio artistico”. Vi state chiedendo di chi si tratta?

Come potete notare dall’immagine, stiamo parlando proprio di lui, Tiziano Ferro. Tra di loro non vi è un legame di sangue, bensì un rapporto davvero profondo e splendido nonostante la loro sostanziale differenza di età.

Massimo Ranieri ha subito riconosciuto il talento di Ferro, anche se possiamo notare una piccola somiglianza tra i due.