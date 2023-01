Stefano De Martino e Belen, un altro figlio: è un sogno ad occhi aperti | Gioia alle stelle per la coppia dell’anno

La coppia De Martino – Rodriguez continua ad appassionare il pubblico, e la notizia di un nuovo bambino fa sognare

La storia d’amore di Belen Rodriguez e Stefano De Martino ha sempre appassionato i numerosi fan della coppia, da quando giovanissimi si sono conosciuti e messi assieme. Correva l’anno 2012, lui ha 22 anni e lei 26, si innamorano quasi immediatamente. Sono volti già noti entrambi, lui ballerino ad Amici di Maria De Filippi, lei con le prime apparizioni in tv.

Arriva la gravidanza, nasce Santiago, frutto del loro amore e poi le nozze. Finché, da giovani, felici ed innamorati che sono, inizia la pressione mediatica e la crisi. Dovuta in parte anche al desiderio di Stefano di ritagliarsi un posto suo nel mondo, accantonata la carriera di ballerino.

La crisi

Intervistata dal settimanale F la bellissima Belen ha ricordato quel difficile momento, l’inizio della fine: “Stavamo entrando in un meccanismo di cui non avevamo idea. Non eravamo due nella coppia, eravamo migliaia: i paparazzi sotto casa ogni giorno, la morbosità della gente che voleva sapere, vivevamo in un tunnel di predatori. Esserci lasciati credo sia stata la cosa più naturale che potesse succedere”.

E arriva la separazione. Ma l’argentina confessa: “Se cerchi di scappare da qualcuno che ami, non ce la fai: te lo ritrovi sempre davanti. Quando ci siamo lasciati ero ancora innamorata ma non volevo più soffrire. Io ho sofferto tantissimo per Stefano. Non sono stata io a mollarlo”.

Durante il periodo di separazione, come tutti sanno lei ha frequentato l’attuale concorrente del Grande Fratello Vip Antonino Spinalbese. Dalla nuova relazione nasce una bambina, Luna Marì, ma il cuore di Belen è sempre rivolto a suo marito, dal quale non ha mai divorziato.

Stefano e Belen: un altro figlio

I due ragazzi ci hanno riprovato due volte prima di capire di essere la metà della stessa mela. E oggi sono nuovamente felici. Belen ammette: “Avere questa bellissima famiglia – Stefano adora Luna Marì – è qualcosa che non mi sarei mai aspettata: quando ho deciso di chiudere con lui e fare un passo definitivo con un altro escludevo che potessimo tornare insieme. Non sono stata io a mollarlo. Sembro forte perché in questo mondo devi farti una corazza altrimenti ti mangiano, ma nel mio privato sono molto cucciola, molto generosa. Mi chiedi una cosa e te ne do mille. Però pretendo altrettanto”.

E invece, eccoli qui. La confessione della showgirl fa sognare i fan: “Il figlio fa tantissimo ma la scelta è dettata dal fatto che io amo questa persona, l’ho sempre amata e non ho mai smesso”. Presto quindi potrebbe esserci un altro bambino? Chissà.