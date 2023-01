Drusilla Foer, l’avete mai vista 20 anni fa? Praticamente cadevano tutti ai suoi piedi

Bellissima oggi, ancora di più 20 anni fa, spunta una foto di Drusilla Foer come non l’avete mai vista. E noi ve la mostriamo

Drusilla Foer è stato il personaggio dell’anno che non tutti conoscevano, ma che hanno imparato ad apprezzare nel suo ruolo di co-conduttrice all’ultimo Festival di Sanremo. Bellissima, elegante, ironica e intelligente, non è però nuova nel mondo televisivo.

Già nel 2012 esordisce come Drusilla Gori in The show must go off, programma di Serena Dandini. Il cognome è del suo “alter ego” Gianluca Gori. In seguito è stata ospite fissa in CR4 – Repubblica delle donne, il divertente programma di Piero Chiambretti, e ha preso parte a diverse pellicole come Magnifica Presenza e Venere Nemica. Ma è anche una bravissima attrice teatrale.

Chi è Drusilla Foer

In una interessante intervista a Vanity Fair Drusilla Foer si è raccontata, e alla domanda “Dove finisce Gianluca e dove inizia Drusilla?” risponde “Non ci sono limiti. Perché Drusilla non prende lo spazio di nessuno. È tutto naturale. Com’è naturale che nell’Amleto di Shakespeare a un certo punto Polonio muoia. Qui dentro ognuno è al suo posto. E i pensieri vengono da un unico assemblamento di valori”.

Nel suo monologo sul palco di Sanremo, ha parlato dell’unicità di ognuno di noi, e sulle colonne della rivista è tornata sull’argomento. Ha affermato: “Mi domando che rispetto di se stessi abbiano coloro che non sono in grado di rispettare l’unicità degli altri. Chi non capisce, chi non rispetta, chi non ascolta l’unicità degli altri è una persona sfortunata perché non si concede la libertà di farsi ispirare dal pensiero degli altri. È una prigionia che non auguro a nessuno”.

Il libro

Nella sua autobiografia Tu non conosci la vergogna l’elegante Drusilla ha raccontato tutta la sua vita, e per annunciare la sua opera ha detto: “Racconterò zone conflittuali di me stessa, sforzandomi di metterle a fuoco. Ma non combatto più con me stessa, accetto quello che sono. Non sono una combattente, ma una accogliente”.

Inoltre, come leggiamo in rete, la sarta che l’ha vestita ha fatto riferimento al suo alter ego Gianluca dicendo: “Diciamo che lei veste ‘la sera’ di Gianluca. Lui, di giorno veste sportivo ma elegante. Lo ricordo quest’estate con un abito di lino color écru, un bellissimo signore dai capelli bianchi, molto curato… Gianluca stesso ha uno stile, lui e Drusilla si compensano”.

Ecco quindi che spunta la foto della bellissima Drusilla, che non ha mai perso la sua eleganza innata, il suo stile.