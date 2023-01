Mediaset, grave incidente per la famosissima: è successo in queste ore | Ecco le sue condizioni

Mediaset: Un incidente ha cambiato tutto e le sue condizioni sono davvero gravi, ecco cosa è successo, i dettagli della vicenda

Rappresenta il secondo polo televisivo dopo la Rai, sempre attenta alla società e a quello che richiede lo spettatore: parliamo dell’azienda Mediaset. Tra i suoi programmi più interessanti ce ne sono davvero tanti che hanno sempre suscitato la massima curiosità, tra questi Uomini e Donne, Amici, Avanti un altro e alcune soap opera tra cui Beautiful e Una vita. Di recente, però, è venuta fuori una brutta notizia riguardo uno dei personaggi ormai cult della televisione italiana e di un incidente che ha lasciato senza parole il pubblico.

I gusti della società cambiano di volta in volta ma ci sono dei punti fermi per cui Mediaset non può non analizzare; oltre i varietà e i talent, a conquistare l’attenzione di milioni di telespettatori è la soap opera Beautiful. Molto difficile da recuperare per chi si vorrebbe accingere a seguirla, dovrebbe essere in grado di recuperare moltissime puntate poiché la soap viene trasmessa dal 1990 con alcuni colpi di scena che lasciano sempre senza fiato.

Con il tempo, però, ci sono stati alcuni personaggi a cui lo spettatore si è affezionato particolarmente soprattutto nella soap sopra citata: tra questi, per esempio, vi è colui che ha interpretato Ridge per moltissimi anni, Anthony Turpel, diventato protagonista anche di un cinepanettone italiano e Brooke Logan interpretata dall’attrice Katherine Kelly Lang.

Purtroppo, però, circa quest’attrice sopra descritta, la donna ha dovuto affrontare un brutto momento di vita: si tratterebbe di un grave incidente che ha sconvolto gli animi dei numerosi fan della donna e di conseguenza del suo personaggio.

Brooke Logan, un incidente che ha sconvolto i fan

Come abbiamo già detto, Katherine Kelly Lang ha interpretato per moltissimi anni il noto personaggio della soap opera Beautiful, Brooke Logan. Proprio il suo personaggio ne ha passate di tutte colori, tra ritorni di fiamma, e colpi di scena della sua vita amorosa. Nonostante ciò, però, nella vita reale, l’attrice ha subito un grave incidente che ha lasciato senza fiato i fan.

Come ha raccontato lei stessa sulle pagine del settimanale Nuovo Tv, l’attrice ha dovuto subire un intervento chirurgico d’urgenza per ricostruire le ossa della gamba, della caviglia e del piede. Il tutto è avvenuto poiché la donna si stava allenando per una corsa di cavalli.

Oggi l’attrice si è ripresa e ha dichiarato: “Mi sono ripresa un po’ grazie alle cure e alla fisioterapia ma ho ancora molta strada da fare. La completa guarigione richiede tempo. Non corro ancora ma vado di nuovo in palestra, in bici e in piscina. E sono già tornata in sella al mio cavallo”.