Cecilia Rodriguez, la sua vita sconvolta dal tumore: “…4 mesi di vita”

Cecilia Rodriguez è diventata molto conosciuta in Italia grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello Vip dove ha conosciuto quello che presto sarà suo marito. La sua vita e quella dei suoi familiari sono state però sconvolte dalla malattia. Ecco cos’è successo…

Cecilia Rodriguez è diventata una famosa influencer in Italia e attualmente lavora come modella. È arrivata nel nostro paese per seguire le orme della sorella ed è riuscita brillantemente a farlo.

La ragazza lavorava già come modelle in Argentina, quando poi a 18 anni si è trasferita a Milano dalla sorella Belen. Nel 2015 partecipa all’isola dei famosi e inizia ad acquistare popolarità.

Tuttavia, il successo vero e proprio arriva con il Grande Fratello Vip. Lì conosce anche l’amore della sua vita, Ignazio Moser con cui è insieme tutt’oggi.

La vita di Cecilia Rodriguez sconvolta dalla malattia: ecco cos’è successo

Cecilia Rodriguez ha dovuto fronteggiare insieme all’amore della sua vita Moser un evento molto traumatico. Infatti, hanno subito un furto in casa a Milano. Questa è un’esperienza sempre sconvolgente non tanto per il valore materiale dei beni sottratti ma per gli effetti psicologici che questo ha sulle persone. Infatti, ci si sente non più al sicuro tra le proprie mura domestiche.

In una recente intervista per il magazine Vanity Fair, Cecilia Rodriguez ha raccontato del meraviglioso rapporto che ha con la sua famiglia: “La mia è sempre stata una famiglia molto unita, unita e piena di problemi come lo sono tutte. Così crescendo ho imparato che la ‘famiglia del Mulino bianco’ non esiste. […] Ma della mia infanzia ho ricordi bellissimi. Papà ci ha insegnato ad amarci tutti e tre fratelli, a rispettarci ma soprattutto a chiedere scusa”.

La sua vita però non è stata sempre molto facile. La ragazza ha affrontato una bruttissima malattia che ha sconvolto sia la sua di vita che quella dei suoi cari. Infatti, sia lei che sua sorella Belen hanno raccontato la malattia della nonna che ha avuto un impatto fortissimo su di loro. La donna ha lottato contro il cancro che se l’è portata via in pochissimo tempo. Le sorelle hanno raccontato: “Ti dico una cosa che non ho mai detto in pubblico, in televisione, almeno. Quando avevo 18 anni mia nonna si è ammalata di cancro. Molto grave. Le hanno dato 4 mesi di vita”. Tuttavia, non è andata così, grazie ai soldi inviati da Belen Rodriguez la nonna è riuscita a vivere molto di più delle aspettative dei dottori.