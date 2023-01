Stefano De Martino, niente da fare per lui: l’addio è stato improvviso

Un addio improvviso, quello del conduttore napoletano, che ha scioccato milioni di fan. Scopriamo insieme i dettagli.

Classe 1989, Stefano De Martino è salito alla ribalta nel 2009, quando ha partecipato al famoso talent targato Canale 5, Amici. Uno show che nel corso di 20 anni ha sfornato moltissimi talenti, alcuni dei quali hanno poi intrapreso carriere differenti come nel caso di Stefano.

Infatti quest’ultimo era entrato nella celebre scuola come allievo di danza. Un’esperienza che gli ha sicuramente cambiato la vita, sia un punto di vista lavorativo che personale. Infatti non solo è entrato nel cast ufficiale dei ballerini professionisti della scuola di Cinecittà, ma qui ha incontrato la sua dolce metà, Belen Rodriguez.

La showgirl era stata invitata come ospite del programma e secondo alcune indiscrezioni tra i due è subito scoccata la scintilla. Ad aprile 2013 nasce il loro primo figlio, Santiago, e alcuni mesi dopo la coppia convola a nozze presso l’Abbazia di Santo Spirito, in provincia di Novara.

Due anni dopo però Stefano e Belen decidono di separarsi, per poi riunirsi nel 2019. Nel frattempo però la conduttrice ha accolto la sua seconda figlia, Luna Marì, avuta dal suo ex compagno, l’influencer Antonino Albanese, concorrente del Grande Fratello. Quest’ultimo però nel giorno di Capodanno ha dovuto lasciare il reality per effettuare degli accertamenti medici. In ogni caso il vippone ha annunciato poco fa che ritornerà preso all’interno della casa.

L’addio di Stefano De Martino

Come accennato in precedenza, De Martino si è fatto conoscere al grade pubblico grazie alla sua partecipazione al noto talent di Mediaset, Amici. Appena uscito dal programma la sua carriera è ufficialmente decollata.

Nel corso degli anni però il ballerino ha deciso di intraprendere un percorso professionale leggermente diverso, optando per la conduzione. Infatti ha scelto di abbandonare per sempre il ballo e lavorare esclusivamente come presentatore. In un’intervista rilasciata a Vanity Fair Stefano ha confessato il suo desiderio di volersi concentrare sulla conduzione, spiegando anche il motivo che lo ha fatto allontanare definitivamente dal ballo: “Non ero straordinario e non avevo la grazia di un’étoile. Se avessi smesso all’improvviso, non se ne sarebbe accorto nessuno”.

Nel 2018 diventa inviato de L’Isola dei Famosi, reality ormai giunto alla sedicesima edizione, vinta poi dall’ex attore romano Nicolas Vaporidis, che attualmente risiede a Londra, dove gestisce un ristorante italiano. L’anno successivo assume il ruolo di conduttore di Made in Sud e dal 2021 ha preso le redini del noto programma targato Rai, Tutto è possibile.