Caterina Balivo, purtroppo l’appello è tragico: “Non riesco a dormire, sono scese lacrime…”

Caterina Balivo e il tragico appello che fa tremare i fan: ecco cosa avrebbe dichiarato sul suo account social

Una delle conduttrici di cui gode il panorama dello spettacolo italiano è lei, Caterina Balivo. La donna ha sempre dimostrato il suo talento per la conduzione in diverse occasioni di successo quali, ad esempio, Detto Fatto, Vieni da me e , a seguire, Chi vuol sposare mia mamma e il noto programma Lingo-Parole in gioco. Un successo fantastico quello raggiunto nel tempo dalla stessa Balivo ma, nonostante ciò, la conduttrice avrebbe osato fare un appello davvero molto tragico circa una situazione che ha cambiato per sempre ognuno di noi.

Il successo di Caterina, deriva dalla partecipazione al noto concorso di bellezza Miss Italia, dove successivamente ha avuto la possibilità di affiancare Fabrizio Frizzi nello show Scommettiamo che..? nel ruolo, ovviamente, di valletta. Terminata questa importante esperienza, le occasioni non terminano qui e la giovane ha la possibilità di partecipare anche in qualità di inviata in diverse trasmissioni come I raccomandati di Carlo Conti, Miss Italia, Miss Italia Top e Miss Italia Notte.

I programmi che hanno regalato una notorietà assoluta alla donna, sono stati Detto Fatto nel 2013 e Vieni da me. Circa quest’ultimo, la donna ha dovuto abbandonare prima il programma per esigenze familiari che ha spiegato in una intervista di recente: “L’anno scorso ho dovuto interrompere con un mese di anticipo il mio programma, Vieni da me. A maggio eravamo tornati in onda ma mio marito se n’è andato di casa: non poteva rischiare, per motivi suoi personali di salute, di essere esposto al contagio. Tre figli senza scuola, la diretta ogni giorno: non ce la facevo”.

Purtroppo ci sono cose che hanno cambiato completamente la nostra esistenza, una di queste è stata la pandemia da Covid.19, una malattia di cui nel 2020 non si sapeva nulla e ha portato il lockdown in tutto il mondo. Ma quanto è cambiata la vita dei personaggi famosi? Caterina Balivo qualche tempo fa avrebbe espresso la sua con un appello tragico.

Il tragico appello di Caterina Balivo

Qualche tempo fa, la conduttrice Caterina Balivo, molto attiva sui social, ha deciso di fare un appello al Presidente della Repubblica ,Sergio Mattarella circa la situazione delicata derivante dal Covid-19, che ha lasciato molti fan davvero sorpresi.

La conduttrice dichiara: “Stanotte non riesco a dormire e neanche a fare un video per poter comunicare il mio disappunto su quello che succede. Se si toglie il lavoro si toglie la dignità. Vero verissimo.. ma qui siamo di fronte ad una pandemia che in molti hanno sottovalutato. Tutti noi abbiamo bisogno di risposte, tutti noi vorremmo non avere restrizioni. Ma il virus c’è e con la violenza non si è mai risolto nulla“.

Gli scontri e i disordini che per un certo periodo ha portato il Covid-19 hanno lasciato un velo di tristezza nel cuore della conduttrice che alla fine ha concluso: “Stasera sono scese lacrime uguali a mesi fa. La gente ha fame e ha superato la paura del virus… Presidente Mattarella aiutaci tu“. Oggi, pare, che la situazione da quel tempo sia estremamente migliorata anche grazie all’aiuto dei Vaccini. Ma non bisogna mai perdere la guardia e l’attenzione!