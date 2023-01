Francesca Fialdini, la drammatica malattia: “Cosi l’ho scoperto…”

Nonostante la giovane età, la vita di Francesca Fialdini è stata sconvolta dalla malattia. Ora racconta come ha scoperto quello che aveva

Francesca Fialdini è stata sicuramente una delle scoperte degli ultimi anni. Infatti, nel giro di poco tempo è riuscita a conquistarsi una posizione di rilievo in Rai. Grazie alla sua estrema professionalità e anche alla sua dolcezza, ha acquisito programmi via via più importanti. Uno dei programmi televisivi di rilievo condotto di recente è per certo La vita in diretta.

Nata nel 1979, ha iniziato la sua carriera molto presto, dopo la laurea presso La Sapienza di Roma, come conduttrice radiofonica. Ha condotto numerose trasmissioni, tra le quali anche il Premio Strega su Rai 1, insieme al collega Luca Salerno. La popolarità presso il pubblico arriva, tuttavia, con la conduzione di Uno mattina Estate insieme a Tiberio Timperi.

Ha spesso raccontato di amare molto lo sport e in particolare il calcio. Infatti, ha detto: “Quando abitavo a Massa, mi è capitato spesso di fare partite miste uomini-donne e, una volta, non so come sia successo, con un mio tiro la palla è finita in rete: questa azione mi ha reso celebre per mesi”. Non si conosce molto della sua vita privata, sulla quale ha sempre voluto mantenere il massimo riserbo. Non ha figli ma sembra avere un compagno da molti anni che tuttavia non appartiene al mondo dello spettacolo.

Infatti, non si conosce l’identità dell’uomo. Qualche anno fa, nel corso di un’intervista, la conduttrice ha raccontato: “Sono legata a un uomo da quattro anni, però non so dire se sono fidanzata. Lui mi dà serenità perché sa rispettare i miei tempi, non ha pretese, mi accetta come sono, con tutti i miei dubbi, i miei grovigli e la mia fatica a fare un passo in più. Lui vive lontano e non appartiene né al mondo dello spettacolo, in senso stretto, né a quello dell’informazione”.

La malattia di Francesca Fialdini: ecco cos’ha

Francesca Fialdini, qualche anno fa, è risultata positiva al Covid e, come è capitato a molti, spesso ne sente ancora gli strascichi.

Lo ha scoperto praticamente per caso, quando, prima di andare a lavoro, ha deciso di passare in farmacia per fare un tampone di controllo.

La conduttrice ha raccontato: “Sono risultata positiva al Covid, mi sottopongo spesso a tampone e ieri prima di andare a lavoro ho preferito passare dalla farmacia. E così l’ho scoperto”.