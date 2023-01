Paolo Bonolis, in diretta succede l’impensabile: arriva completamente ubriaco in studio

Un imprevisto durante una puntata di Avanti un altro ha scioccato i telespettatori e il pubblico presente in studio.

Considerato uno dei conduttori più celebri del panorama italiano, nemmeno lui si sarebbe immaginato cosa sarebbe accaduto in una delle puntate di Avanti un altro, noto show di Canale 5. Nel corso della sua carriera non è mai accaduto un imprevisto di questo genere e ciò la dice lunga considerato che ha debuttato sul piccolo schermo negli anni ’80.

Infatti era poco più che maggiorenne quando è entrato nel mondo dello spettacolo come conduttore di 3,2,1…Contatto! ma ha raggiunto la fama nazionale con il programma Bib bum bam, dedicato ai più piccoli. Non passerà molto tempo prima che Bonolis conoscerà la sua futura spalla televisiva, Luca Laurenti. E da lì comincerà un connubio a dir poco vincente, che porterà la coppia ad un successo strepitoso.

L’imprevisto di Paolo Bonolis

Nel corso degli anni Paolo ha condotto alcune delle trasmissioni più note del panorama televisivo italiano. Basta pensare a Ciao Darwin, trasmesso per la prima volta nel 1998 e giunto all’ottava edizione, andata in onda nel 2019.

Un’altra grande trasmissione di successo è stata Il senso della vita, un talk show incentrato sulle storie e le interviste di vari personaggi, sia famosi che non. Arriviamo quindi all’ultimo programma condotto da Bonolis, Avanti un altro, che ogni anno sta riscuotendo un enorme successo.

La prima puntata è andata in onda nel 2011 ed era stato inizialmente pensato per sostituire un altro noto show, Chi vuol essere milionario, condotto da Gerry Scotti. Al fianco di Paolo è presente la sua spalla, Laurenti, che insieme riescono sempre a farci divertire con il loro carisma e il loro affiatamento.

Il format, per chi non lo conoscesse, consiste nel rispondere a dei quiz divertenti e curiosi e alla fine di ogni puntata, ogni concorrente ha la possibilità di aggiudicarsi un sostanzioso montepremi. Insomma, un’occasione imperdibile alla quale molte persone non riescono a resistere.

In effetti allo show non mancano i concorrenti che spesso ci riservano dei siparietti a dir poco esilaranti. Uno di questi però ha scioccato il pubblico presente. In una delle innumerevoli puntate, un concorrente si è presentato leggermente inebriato. Facendo fatica a sedersi nella postazione, Bonolis ha pensato bene di chiedergli se fosse ubriaco e lui, senza alcuna esitazione, ha risposto di sì. Il pubblico in studio non si è trattenuto ed è esploso in una risata contagiosa.