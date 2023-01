Alberto Matano, la confessione è delle peggiori: “Una malattia genetica rara” | Non c’è una cura

Alberto Matano è uno dei giornalisti più amati in Rai. Ora confessa una cosa terribili, parlando a tutti di questa malattia genetica rara per la quale purtroppo ancora non esiste una cura

Alberto Matano è un giornalista dalla grandissima sensibilità e simpatia. Per questo motivo è entrato nel cuore di tutti gli italiani, diventando uno dei conduttori di punta della Rai. Infatti, la sua carriera è iniziata prima come inviato, poi come uno degli annunciatori del TG1. A poco a poco ha però conquistato una posizione sempre di maggior rilievo nella rete diventando il popolare volto della Vita Indiretta.

Uno dei momenti più commoventi della vita privata del giornalista è stato sicuramente il suo coming out. Oggi l’uomo è legato civilmente a Riccardo Mannini e tra i due c’è una bellissima storia d’amore. Il matrimonio è stato celebrato proprio da un altro celebre volto Rai: Mara Venier. Infatti, i due sono molto legati alla zia più famosa d’Italia.

Il giornalista ha studiato Giurisprudenza, come molti altri conduttori, ad esempio, Maria De Filippi e Antonella Clerici. Tuttavia, abbandona molto presto la carriera di giurista per dedicarsi alla sua vera passione: il mondo dell’informazione. Infatti, diventa giornalista professionista nel 1999. Anche se la sua carriera era iniziata molto prima, ovvero nel 1992, quando parte la sua collaborazione con il giornale l’Avvenire.

La sua formazione è stata davvero ricca e articolata. Infatti, dopo un prestigioso master in giornalismo presso la Scuola di Giornalismo Radiotelevisivo di Perugia, viene assunto in Rai. Da quel momento in poi inizia la sua carriera, conquistandosi un posto di sempre maggior rilievo all’interno della rete pubblica. All’inizio come inviato, portando i telespettatori in tutto il mondo. In seguito, si dedica anche alla cronaca nera e al commento di avvenimenti particolari, sia politici che sociali. Fino a diventare l’affermato conduttore che è oggi. Ora parla a tutti di questa terribile malattia…

Il commovente racconto di Alberto Matano: la malattia terribile

Durante una delle ultime puntate de La vita in diretta, Alberto Matano ci ha tenuto a sensibilizzare i telespettatori su una malattia genetica rara che purtroppo non ha ancora nessuna cura. Stiamo parlando della SMA, terribile patologia degenerativa.

Il conduttore ha infatti detto: “Oggi, essendo venerdì, ho un messaggio da darvi a cui tengo davvero tanto. Come sapete la SMA è una malattia genetica rara che fa perdere progressivamente ai bambini le capacità motorie”.

Per aiutare la ricerca è possibile fare una donazione di appena 2 euro mandato un sms o telefonando al 45585.