Lorella Cuccarini, la tragica rivelazione in queste ore: “è venuta a mancare nell’arco di due o tre giorni” | L’ictus l’ha uccisa

Lorella Cuccarini e la rivelazione piuttosto tragica vissuta dalla showgirl: ecco i dettagli della vicenda che l’ha sconvolta

La sua “Notte vola” ha conquistato milioni di fan che nel corso del tempo hanno potuto ammirare le sue qualità da professionista e da showgirl e ballerina di successo: lei, Lorella Cuccarini. Giovanissima, ha partecipato a diverse trasmissioni televisive e in molti l’hanno sempre associata come nemica di Heather Parisi, smentita successivamente con una trasmissione che ha decretato la presunta pace chiamata Nemica Amatissima. Oggi, la Cuccarini è presente nello show di Maria De Filippi, Amici, in qualità di conduttrice; nonostante le gioie professionali, la donna ha vissuto un gravissimo dramma.

La bellissima Lorella, ha sempre avuto il grande sogno per la danza, tanto che a soli sei anni ha cominciato a studiare nella scuola di Enzo Paolo Turchi, all’epoca già famoso. Questo, infatti, permise alla giovane di partecipare nel corpo di ballo della famosa trasmissione Ma che sera condotta da Raffaella Carrà.

Nel corso della sua giovinezza, la Cuccarini ha partecipato a diverse trasmissioni televisive che l’hanno resa conosciuta e apprezzata dal pubblico. Tra queste possiamo citarne alcune come Bellezze sulla neve, Odiens, Il Festival di Sanremo del 1993 affiancando Pippo Baudo. Oggi, invece, è nella scuola di Amici, in qualità di insegnante e non ha mai smesso di ringraziare Maria De Filippi per l’opportunità.

A cambiare la vita della bellissima Lorella Cuccarini è stato un evento che l’ha sconvolta per sempre causandole una grandissima sofferenza e tantissimo dolore: ci stiamo riferendo alla sua mamma, scomparsa a soli 65 anni.

Lorella Cuccarini e il dolore che l’ha cambiata per sempre

Le esperienze artistiche di Lorella Cuccarini si fanno sempre più solide; infatti, dopo Amici, ora è a teatro con lo spettacolo Rapunzel. Purtroppo, però, ha dovuto affrontare un dolore davvero profondo: la scomparsa di sua mamma a cui era particolarmente legata avvenuta nel 2002.

In una intervista rilasciata a Nuovo tv, la splendida Lorella Cuccarini ha raccontato come è venuta a mancare la sua mamma, di professione sarta. Pare che sia stata stroncata da un ictus e non ha potuto godersi a pieno dei suoi nipotini.

Nel dettaglio, la showgirl ha confessato: “è venuta a mancare nell’arco di due o tre giorni, nessuno se lo poteva immaginare. Credo che mamma sarebbe contenta di come ho cresciuto i miei figli. Ho messo in pratica tanti suoi insegnamenti”.