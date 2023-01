Gerry Scotti finisce nella ‘tragedia’, la notizia uscita poche ore fa: non c’è stato nulla da fare

Al simpatico Gerry Scotti è capitata una tragedia. L’impensabile che nessuno poteva immaginare è stato annunciato nelle ultime ore

Gerry Scotti è uno dei conduttori più amati; dai toni e modi sempre garbati, mai volgare, mai sopra le righe. Il suo modo di porsi lo ha fatto apprezzare da intere famiglie e generazioni trasversali, dai bambini ai nonni.

Che sia a Tu si que vales, a Caduta Libera o in qualunque altra trasmissione, Scotti resta una sorta di zio a cui tutti guardano con affetto. Ma cosa è successo nelle ultime ore?

Gerry Scotti: la tragedia

Gerry Scotti è stato coinvolto in una notizia davvero pessima, che nessuno avrebbe mai immaginato. Cosa è accaduto al conduttore? Ha perso, ha perso la guerra degli ascolti dalla quale è uscita vittoriosa una trasmissione rivale. Secondo quanto riportato su Davidemaggio l’anno nuovo non è iniziato nel migliore dei modi per il nostro amico. Domenica 1 gennaio 2023 Caduta Libera! Il Weekend – Inizia la Sfida è stato visto da 2.120.000 di telespettatori con uno share del 14.1%, battuta da L’Eredità Weekend – La Sfida dei 7 che è stata vista da 2.370.000 di telespettatori con il 15.8% di share.

Non è andata meglio per Caduta Libera! Il Weekend, vista da 3.013.000 di telespettatori e uno share del 17.9%, anche questa battuta da L’Eredità Weekend che è stata vista da 3.504.000 di telespettatori con il 20.8% di share. Un vero smacco per Scotti, che si è visto battuto quindi da Flavio Insinna. Eppure secondo il conduttore la sua Caduta Libera è un cavallo vincente.

Lo ha affermato in un’intervista a Panorama dove ha ammesso: “Caduta libera sta nel tris di titoli forti del preserale che ho azzeccato, assieme a Passaparola e a Chi vuol essere milionario?, che considero il ‘muro di Berlino’ dei quiz”. Qui confessa anche di essere amato perché rimasto sempre naturale “chi capisce che essere naturali costa meno fatica che essere artificiali, ha vinto” e che è contento di essere considerato “lo zio Gerry” dagli italiani “di solito è il parente con cui ti confidi, sa essere autorevole, ti strizza l’occhio al pranzo di Natale. A volte è più complice di un amico”.

Una vita in tv

Gerry Scotti ha passato metà della sua vita in tv, si può dire. E pensare che lui voleva fare altro, come ha confessato al Corriere: “Facevo la radio e mi sembrava il massimo. Sentiamo Linus da 30 anni: se non avessi preso la mia strada, oggi sentireste lui e me, perché quello volevo fare, la radio”.

Poi arriva la televisione, e Il Gioco dei Nove che lo consacra definitivamente a idolo televisivo nel panorama della conduzione.