Lorella Cuccarini, l’amnesia durante lo show: di corsa in pronto soccorso | Ecco cos’è successo

La celebre ballerina romana ha avuto una forte amnesia durante uno dei suoi show. Ma cosa è successo esattamente?

Lorella Cuccarini è senza alcun dubbio una delle presentatrici e ballerini più note del panorama italiana. Il suo carisma e il suo carattere frizzantino hanno fatto innamorare milioni di italiani, che seguono ogni sua nuova avventura, sia a livello personale che televisivo.

Infatti la cantante di La notte vola è molto attiva sui social dove conta 670 mila followers. Un bel traguardo per una celebrity del suo calibro. Ed è proprio su Instagram che la Lorella ci delizia con alcune immagini divertenti, oltre ai bellissimi outfit che sfoggia regolarmente.

L’amnesia di Lorella Cuccarini

Classe 1965, la carriera della showgirl comincia alla fine degli anni ’70 quando fa i suo grande debutto televisivo nel programma Ma che sera. Non passa molto tempo prima che la Cuccarini venga notata da uno dei conduttori italiani più famosi del piccolo schermo, Pippo Baudo, che la vuole nel suo show Fantastico.

Nel frattempo si dedica anche ad una sua grande passione, la musica e nel 1987 pubblica il suo primo album, Lorel. Due anni dopo invece esce quella che diventerà uno delle sue canzoni di maggior successo, La notte vola, che diventa la sigla del programma Odiens, show targato Canale 5. Nel 1991 invece arriva la grande occasione quando le viene offerto di condurre Buona Domenica, dove rimarrà per due anni consecutivi. Poco tempo dopo si ritrova a lavorare con Baudo conducendo il Festival di Sanremo.

Nello stesso anno pubblica il suo secondo album ma dopo aver condotto diversi programmi nel 2004 decide di prendersi una pausa. Ma 4 anni dopo fa il suo grande ritorno con La sai l’ultima, che se lo show non ottiene lo share desiderato. successivamente si dedica anche al teatro e nel 2015 debutta come giudice sul talent più noto della tv, Amici, nel quale ritornerà nel 2020 come professoressa di danza e l’anno successivo come insegnante di canto.

La Cuccarini ha più volte ringraziato Maria De Filippi di questa grande opportunità che le è stata messa davanti. Infatti l’offerta di entrare a far parte della scuola è arrivata in un periodo di forte scoraggiamento e stanchezza per un settore nel quale la stessa Lorella ha confessato di non ritrovarsi più.

Durante la sua carriera, la conduttrice ne ha viste di tutti i colori e recentemente ha raccontato un episodio che l’ha coinvolta direttamente. Infatti Lorella ha confessato che durante uno show ha subito una forte amnesia, un’esperienza orribile che lei stessa racconta così: “Una volta non mi presero in una presa aerea… Ho fatto questo tonfo a testa in giù… non ricordai quello che avevo fatto. Sono andata in ospedale per fare un controllo”.