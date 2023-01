Carlotta Mantovan, dopo la morte di Fabrizio Frizzi finalmente risboccia l’amore con lui: anche la figlia lo ama molto

Carlotta Mantovan ha fatto vedere a tutti il suo nuovo amore: ecco chi è. Piace tanto anche a sua figlia…

Carlotta Mantovan ha deciso di cambiare totalmente vita dopo la morte di Fabrizio Frizzi. Infatti, ha deciso di trasferirsi in Francia insieme alla figlia Stella. Nata nel 1982, la giornalista è originaria di Mestre. La sua carriera inizia molto presto nel 2001, con la sua partecipazione a Miss Italia. In seguito, viene assunta dal programma tv Striscia la notizia come Velina.

In seguito, inizia la sua vera e propria carriera come giornalista, in alcune redazioni importanti. Infatti, lavora per Sky TG24, Portobello, Tutta salute, Sky Meteo 24 e infine per Telethon. Il pubblico da casa si è immediatamente legato a lei, vista la sua estrema gentilezza e spontaneità. Fabrizio Frizzi si è innamorato della ragazza proprio a partire dal 2002. I due si sono conosciuti proprio durante Miss Italia, dove Frizzi era presentatore.

Alla fine, hanno deciso di sposarsi nel 2014 e poco dopo hanno avuto una figlia, Stella che ora ha circa 10 anni. Purtroppo, il conduttore è venuto a mancare prematuramente nel 2018, portando un grande dolore non solo a Carlotta Mantovan e sua figlia ma anche a tutto il pubblico a casa. Infatti, Fabrizio Frizzi era davvero amato da tutti.

La loro storia è stata davvero molto bella, infatti, in molti hanno espresso solidarietà alla giornalista e tanta vicinanza. Carlotta Mantovan non ama molto i social network e non condivide spesso degli scatti del suo privato. Tuttavia, ultimamente sta pubblicando spesso foto del suo nuovo amore. Piace tano anche a sua figlia.

Il nuovo amore di Carlotta Mantovan: anche sua figlia lo ama molto

Carlotta Mantovan era molto legata a Fabrizio Frizzi e per questo motivo dopo la sua morte non ha avuto nessuna relazione con altri uomini, per quello che sappiamo, chiaramente. Infatti, ha preferito dedicare il suo tempo a guarire dal dolore e a stare con sua figlia. Sappiamo che si è trasferita in Francia per costruirsi una nuova vita lontano da tutti.

Tuttavia, è risbocciato l’amore proprio per lui: il suo cavallo. La giornalista, infatti, ama profondamente i cavalli e l’equitazione. Sta insegnando anche alla piccola Stella, la figlia avuta insieme a Fabrizio Frizzi, ad andare a cavallo. Ora la bambina ha partecipato anche al suo primo concorso con quel bellissimo animale marrone che anche lei ama particolarmente.

La donna sembra finalmente aver ritrovato la serenità insieme a sua figlia, nonostante il grande torto che la vita gli ha fatto, levandogli l’uomo della sua vita. Nella foto Instagram che immortala Carlotta e Stella insieme si legge anche il commento di Rita Dalla Chiesa. Infatti, tra le due c’è un bellissimo rapporto proprio in virtù del fatto di essere state entrambe legate a Fabrizio Frizzi che purtroppo è scomparso troppo velocemente.