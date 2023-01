Maurizio Costanzo, il tradimento alla moglie: se n’è andato con una segretaria | Matrimonio distrutto definitivamente

Il popolare Maurizio Costanzo esce allo scoperto con un tradimento ai danni della moglie. Il matrimonio è inevitabilmente chiuso

Maurizio Costanzo è uno dei più longevi e famosi presentatori del nostro Paese. Giornalista, ha scritto per diverse testate e riviste come Tv Sorrisi e Canzoni, paroliere, suo è il testo della magnifica Se telefonando interpretata dalla grande Mina, autore televisivo e conduttore, da trent’anni ci fa compagnia.

Tra i programmi più celebri citiamo l’apprezzatissimo Maurizio Costanzo Show, che nonostante gli anni resta uguale nella forma ma è sempre seguito da migliaia di telespettatori, e il più recente L’Intervista.

Nella vita privata il conduttore è sposato dal 1995 alla regina della tv Maria De Filippi, ma è venuta fuori la notizia di un tradimento di lui che ha causato la fine del matrimonio. Vediamo cosa è successo.

Maurizio Costanzo: tutti gli amori

Maurizio Costanzo e Maria De Filippi sono legati dal 1990, e il 28 agosto del 1995 sono diventati marito e moglie. Come molti sapranno però la donna è la sua quarta moglie, prima di lei è stato unito ad un’altra conduttrice, Marta Flavi, sposata nel 1989. La donna lo ha lasciato quando ha scoperto che lui aveva iniziato a frequentare la De Filippi, e lo ha scoperto grazie ad una telefonata ascoltata.

Prima ancora della Flavi c’è stato il matrimonio con la giornalista Flaminia Morandi dalla quale ha avuto Camilla e Saverio. Le nozze sono durate dal 1973 al 1984 e, racconta l’uomo al Corriere della Sera: “Era bellissima, era sposata con il bellissimo Alberto Michelini. Non so come, lo lasciò per me… Le sarò grato per tutta la vita: abbiamo un ottimo rapporto”.

Il tradimento

Ma sempre al Corriere Costanzo ha confessato di aver tradito causando la fine del suo matrimonio, il primo. La prima moglie del conduttore è stata Lori Sammartino, scomparsa da qualche anno. La loro storia all’epoca ha fatto chiacchierare per la differenza d’età, 39 anni lei e 25 lui, e l’uomo ha ricordato: “Lei aveva quattordici anni più di me, era una grande fotografa. Mi fece crescere, veniva dal Mondo di Pannunzio, mi presentò Ennio Flaiano, Ercole Patti, Carlo Levi, Linuccia Saba, che fu sua testimone di nozze. Ci sposammo in chiesa, nel 1963, a Isola Farnese… L’ unione con Lori durò pochissimo: mi innamorai di una segretaria della Mondadori”.

Infine il marito della De Filippi ammette: “Non potrei mai innamorarmi di una farmacista, non saprei che dirle. Lo spettacolo è la mia vita”.