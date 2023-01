Milly Carlucci, il triste divorzio con il marito: Purtroppo è successo davvero | La verità è gravissima

Sposata nel 1985 con Angelo Donati, Milly Carlucci ha vissuto un momento davvero triste nella sua vita. Infatti, è stato dato l’annuncio del suo divorzio dal marito. Quello che è accaduto è molto grave, vediamolo insieme

Milly Carlucci ha avuto una crescita professionale molto interessante all’interno della rete Rai; infatti, è passata dall’essere un figura secondaria all’interno dei programmi a condurre con successo uno dei programmi più amati della televisione pubblica: Ballando con le stelle.

Ha debuttato in televisione molto giovane, grazie a Renzo Arbore nello storico programma “L’altra domenica”. Grazie alla sua bellezza, ha vinto moltissimi concorsi e poi ha fatto per un po’ di tempo la modella.

Il successo è arrivato con il trasferimento a Mediaset e la conduzione di alcuni programmi molto amati come “I Telegatti”, “Luna Park” eppure “Giochi senza frontiere“.

Tuttavia, la maturità televisiva avviene proprio con “Ballando con la stelle” che nel corso delle edizioni ha totalizzato dei risultati da record.

Il divorzio di Milly Carlucci: ecco cos’è successo davvero tra lei e il marito

Milly Carlucci si è sposata molto tempo fa, nel 1985, con Angelo Donati. L’uomo non appartiene al mondo dello spettacolo. Infatti, ha una posizione lavorativa di rilievo come ingegnere. I due non potrebbero essere più diversi: sognatrice e sentimentale lei, pratico e razionale lui. Tuttavia, la loro storia d’amore va avanti da molto tempo e hanno anche avuto due figli: Angela Krystle e Patrick.

Proprio per il fatto che l’uomo non appartiene allo star system italiano, la coppia ha sempre vissuto il loro amore con discrezione, cercando di restare lontano dai riflettori. Infatti, si sente sempre parlare molto poco della vita privata di Milly Carlucci. Come in tutte le coppie, anche loro hanno avuto alti e bassi. La conduttrice ha raccontato il segreto del loro amore: “Siamo sempre stati complici e convinti della nostra relazione. Sarà che quando ci siamo conosciuti eravamo già adulti, ognuno con le proprie storie ed esperienze alle spalle e con un forte senso della famiglia ereditato dai rispettivi genitori”.

Tuttavia, è successa una cosa molto grave che ne ha minato la serenità. Milly Carlucci ha raccontato: “Sosteneva che io avevo deciso di produrre creme di bellezza e che mio marito non era d’accordo. In fondo all’articolo c’era il coupon per ordinare la crema. Una bella truffa che abbiamo denunciato alla Polizia Postale”. Dunque, una falsa notizia di divorzio, messa in giro da un’azienda solo per poter vendere qualche prodotto in più. Davvero una storia molto triste.