Simona Ventura, l’annuncio in diretta lascia tutti senza parole: “Non ci vedo più..”

La conduttrice bolognese ha rivelato la notizia sui social, lasciando a bocca aperta i suoi fan. Scopriamo insieme i dettagli.

Nonostante siano passati decenni dal suo debutto televisivo, ancora oggi Simona Ventura è considerata una delle conduttrici più apprezzate dal pubblico italiano. Nel corso degli anni ci ha intrattenuto con la sua risata contagiosa, ci ha fatto emozionare e anche divertire. Insomma, una presentatrice a tutto tondo.

Molti non lo sanno ma i primi passi Simona li ha fatti nel mondo della moda, quando vince Miss Muretto, riuscendo a partecipare anche a Miss Universo come rappresentante del Bel Paese. Fin da piccola infatti nutriva tre grandi passioni, la musica, lo sport e la moda. Nella sua carriera ha avuto la fortuna di dedicarsi a tutte e tre.

Fa il suo debutto sul piccolo schermo come valletta nella trasmissione Domani sposi, in onda sulla Rai. Poco dopo passa a Mediaset dove le vengono affidati svariati programmi di successo come Scherzi a parte, Mai dire gol, Le Iene e Zelig.

Oltre a dedicarsi brevemente alla recitazione nel film Fratelli Coltelli, conduce alcuni reality show. Uno fra tutto L’Isola dei Famosi, dove rimarrà per le prime otto stagioni, succeduta da Nicola Savino, Alessia Marcuzzi e Ilary Blasi, la quale ha preso le redini del programma nel 2021.

L’annuncio di Simona Ventura

Se la sua sfera professionale è abbastanza conosciuta, lo è altrettanto quella privata, spesso al centro della cronaca rosa. Come dimenticare la sua relazione con Stefano Bettarini. Una storia durata 10 anni, durante i quali la coppia ha accolto due figli, Niccolò e Giacomo.

Nonostante gli anni che passano, la Ventura non ha perso il suo smalto e recentemente è tornata alla ribalta con Citofonare Rai2, il celebre programma della Rai condotto al fianco di Paola Perego, andato in onda per la prima volta nel dicembre 2022.

La presentatrice nel suo tempo libero si dedica anche ai social, dove spesso condivide i suoi momenti più divertenti passati insieme alla famiglia. Non mancano nemmeno le dirette Live che ogni tanto si appresta a fare con i suoi fan. Ed è proprio durante la sua ultima diretta che Simona ha confessato un dettaglio sulla sua vita privata che ancora pochi conoscono. Rispondendo ad una domanda posta da un suo fan sul motivo per il quale stesse indossando degli occhiali da vista, la ex moglie di Bettarini ha dichiarato: “Che dobbiamo fare, non ci vedo più niente“.