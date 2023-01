Enrico Papi, moglie e figli a rischio di vita: la rivelazione è drammatica

Enrico Papi e la situazione affrontata davvero molto terribile che sconvolge i fan del conduttore più amato della tv

Grazie al famoso programma musicale Sarabanda, il volto di Enrico Papi è diventato noto al pubblico italiano, che ha sempre amato la sua grande professionalità e il suo estro. Uno dei claim che hanno condizionato la storia televisiva è stato proprio il suo “Mooseca”, diventato di recente una vera e propria hit musicale. Purtroppo, nonostante le grande gioie vissute dal punto di vista professionale, Enrico Papi ha dovuto vivere un dramma che ha sconvolto la sua vita e quella dei suoi fan.

Viene considerato uno dei volti storici di Italia 1, in quanto, oltre ad aver condotto Sarabanda, ha proseguito con altre conduzioni di successo in alcuni programmi come Matricole & Meteore, La pupa e il secchione e La ruota della fortuna. Già dal 1980, Papi comincia a farsi conoscere come l’ideatore di alcune candid camera inserita nel programma Fantastico Bis, dove risulterà esserci per ben due edizioni.

Visto il talento nella conduzione, l’uomo prosegue conducendo successivamente il programma per bambini La Banda dello Zecchino insieme a Lisa Russo e Gaia Zoppi. Nel 2001, invece, conduce insieme a Raffaella Carrà il backstage del Festival di Sanremo di quell’anno.

Dal 2005 in poi, il conduttore ha dovuto affrontare una battuta d’arresto, sparendo un po’ dalla tv e creando dispiacere per molti dei suoi fan. Di recente, ha condotto Scherzi a parte e l’edizione di Guess My Age, anche se non tutti lo sanno, ma l’uomo ha dovuto affrontare un dramma davvero terribile che ha coinvolto anche la sua famiglia.

Il dramma che ha coinvolto la famiglia di Enrico Papi

Un dramma qualche tempo fa ha coinvolto Enrico Papi e tutta la sua famiglia, mentre erano in vacanza a Miami. Era il 2017, e l’uomo in Italia stava registrando le puntate di Guess My Age, quando ha dovuto fare i conti con l’uragano Irma, spiegando in una intervista al settimanale Gente cosa era davvero accaduto.

Una volta arrivato a Roma, Papi ha cercato 3 posti disponibili in aereo per portare al sicuro i suoi cari. All’inizio, non era previsto che dovessero seguirlo, ma la situazione stava prendendo una brutta piega. Il conduttore, mantenendo la calma, ha anche affermato che prima o poi doveva fare i conti con una situazione simile a quella vissuta, proprio perché dal 2008 vive con la sua famiglia negli USA.

Alla fine, è riuscito a mettere in salvo i suoi cari dall’Uragano Irma, riuscendo a trovare un volo diretto ad Atlanta per la moglie e i figli. Dopo attimi tremendi durati 50 ore, la famiglia si è riunita felicemente nella Capitale.