Carolyn Smith, dopo il brutto male arriva l’altra tragedia: “Il rischio è troppo alto..:”

Carolyn Smith, dopo il brutto periodo vissuto e difficile per la malattia, arriva un’altra notizia tremenda che preoccupa i fan

Da moltissimi anni ha raggiunto il successo nella nota trasmissione condotta da Milly Carlucci, Ballando con le stelle, in qualità di giudice e professionista del settore danza: stiamo facendo riferimento a lei, Carolyn Smith. Una donna forte, consapevole e talentuosa che nel corso della sua vita ha raggiunto successi irripetibili. Purtroppo, però, esistono momenti belli e momenti davvero difficili da affrontare e Carolyn sa cosa significa.

In molti hanno sempre amato la sua raffinatezza ed eleganza, in quanto si è sempre contraddistinta dal resto per esprimere le sue opinioni in linea con quanto trasmette il format al pubblico in maniera sempre limpida e trasparente. Inoltre, la donna ha sempre amato oltre il ballo anche la vita, i sentimenti e i suoi adorabili cagnolini Scotty e Butterfly.

Nonostante la sua professionalità, la donna ha dovuto affrontare una brutta situazione in termini di salute, un cancro al seno. Il tutto è avvenuto nel 2015 e questo le ha sconvolto completamente la vita; in una intervista ha raccontato: “Me ne sono accorta per caso grazie ai miei cagnolini e anche mentre facevo la chemio il mio cucciolo Scotty si avvicinava e mi annusava, da lì ho capito che c’erano anche delle complicazioni durante la degenza” .

Carolyn si è sempre sottoposta a numerosi controlli che, in estate, hanno dato esito positivo. Proprio per questo, però, i medici hanno voluto sempre tenere la situazione sotto controllo senza mai perdere la lucidità. In una storia Instagram, la donna ha pubblicato un video facendo sapere ai suoi fan: “Tac e pet sono andati bene, i medici sono contentissimi ma il tipo di tumore che ho avuto è molto aggressivo e il rischio è troppo alto per fermare la chemioterapia biologica”.

Il risvolto nella vita di Carolyn Smith

Nel video pubblicato in estate dalla donna, Carolyn ci ha tenuto a specificare che non si sa fino a quando deve continuare le sue cure per combattere il brutto male. Inoltre, ha anche aggiunto che in caso di peggioramento delle sue condizioni, ci sarebbe un farmaco capace di aiutarla per il suo tipo di cancro.

La professionista ha anche aggiunto nel suo racconto: “Se smetto adesso il 60% delle probabilità è di avere una recidiva ed è una percentuale troppo alta per me, non voglio rischiare”.

In molti hanno aggiunto moltissimi commenti positivi che le dicono di non mollare e di farsi coraggio in una situazione difficile e delicata come quella che sta affrontando la donna.