Michelle Hunziker, una ‘banda’ ha danneggiato tutto: il rientro a casa è da incubo | Com’è ridotta

Michelle Hunziker e il disastro dentro casa, un incubo incredibile: ecco cosa è accaduto alla conduttrice, i dettagli della vicenda

La vita dei personaggi famosi non è sempre rosa e fiori, alcune volte alcuni di loro devono affrontare alcune vicissitudini che possono sconvolgere la loro vita. Di recente è toccato alla nota conduttrice Michelle Hunziker che è stata protagonista di un episodio che non ha fatto di certo piacere alla nota donna che sul suo profilo social (precisamente Instagram) ha immortalato quanto accaduto.

Michelle Hunziker è una donna che con il tempo si è costruita il suo successo dimostrando che oltre la bellezza c’era anche il talento. Oggi, infatti, è una nota conduttrice che ha raggiunto splendidi risultati anche in termini di share con i suoi show. Tra questi possiamo citarne alcuni come All Toghether now, Michelle Impossibile e il famoso tg satirico Striscia la notizia che conduce da oltre quindici anni insieme a Gerry Scotti.

La conduttrice ha raggiunto il successo grazie alla sua partecipazione al noto show Miss Buona Domenica, dove si aggiudicò la vittoria. Grazie a questa esperienza, lei venne scelta come presenza fissa in alcuni dei programmi di punta dell’epoca come I cervelloni, il programma condotto da Pippo Baudo e Mai dire lunedì.

Purtroppo, qualche volta ha dovuto combattere contro alcuni drammi e paure, tra cui la tripofobia. Su di essa ne ha parlato in una intervista rivelando: “Ho una fobia, si chiama tripofobia; oramai lo sanno tutti, amici e parenti che ho questa fobia, ci sono dei momenti in cui sono triste, ci sono dei momenti in cui le cose non vanno come vorrei”. Nonostante ciò, ha dovuto fare i conti anche con un altro avvenimento che ha sconvolto la sua casa.

Michelle Hunziker e il rientro a casa da incubo: ecco cosa è accaduto

La nota conduttrice Michelle Hunziker, il più delle volte tende a condividere con i suoi follower momenti di vita quotidiana e questa volta, infatti, ne ha immortalato uno davvero da incubo.

I protagonisti dell’episodio pubblicato sulla Instagram Stories della conduttrice sono proprio i mitici piccoli cagnolini a cui la donna è molto legata.

I piccoli cagnolini hanno sicuramente fatto un piccolo danno nell’abitazione della Hunziker e, la donna ha deciso di pubblicare la foto con una scritta che ha fatto sorridere i follower e un po’ anche la conduttrice: “Sbrandellamento in due minuti!”