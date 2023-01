Piersilvio Berlusconi, il matrimonio devastato con la moglie: divorzio ufficiale | Ecco la verità

Sono appena venuti a galla alcuni dettagli sulla vita privata dell’imprenditore lombardo e riguardano il suo divorzio dalla moglie.

Sono passati ormai più di venti anni da quando Piersilvio ha conosciuto sua moglie, Silvia Toffanin, ex letterina di Passaparola e ora conduttrice di Verissimo, programma che conduce dal 2004. Una coppia quindi affiatatissima, une della più longeve dello star system italiano.

Dalla loro unione sono nati due figli, Lorenzo Mattia e Sofia Valentina, rispettivamente di 12 e 7 anni. L’amministratore delegato di Mediaset e la presentatrice veneta si sarebbero conosciuti durante una partita di beneficienza in cui giocava il Milan, di cui il padre di lui a quel tempo era presidente. Secondo alcune voci tra i due sarebbe stato amore a prima vista e in effetti da quel momento non si sono più lasciati.

Il divorzio di Piersilvio Berlusconi

Silvia e Piersilvio però non si sono mai spossati nonostante la loro longeva relazione. Ci sono però alcuni dettagli che pochi ancora conoscono sull’imprenditore milanese. Infatti, Quest’ultimo sarebbe già stato sposato con Emanuela Mussida, una ex modella ed imprenditrice, anche lei originaria del capoluogo lombardo.

I due si sono conosciuti molto prima che Piersilvio incontrasse la sua attuale compagna. Si sa molto poco sulla sua vita privata. Infatti entrambi hanno sempre cercato di stare alla larga dai riflettori. Nata e cresciuta a Milano, ha fatto coppia fissa con l’amministratore delegato di Mediaset per diversi anni. Si sono incontrati nel 1984 durante una festa di Capodanno organizzata nella celebre villa di Arcore.

Non passa molto tempo prima che decidano di convolare a nozze e nel 1990 nasce la loro unica figlia, Lucrezia Vittoria. Purtroppo nel corso degli anni la loro storia comincia a non funzionare più. Ragion per cui la coppia decide di divorziare.

La figlia però ha un ottimo rapporto con il padre, con la Toffanin e con i loro due figli. Inoltre lo ha fatto diventare perfino nonno. Dopo essere convolata a nozze con Josh nel 2019, Lucrezia ha dato alla luce la sua primogenita Olivia.

Anche se Emanuela ha abbandonato la scena pubblica diversi anni fa, sappiamo che al momento risiede in Val di Cecina, in provincia di Livorno. Nel frattempo ha trovato un nuovo amore, un avvocato, con il quale ha accolto la sua seconda figlia, molto più piccola della sua primogenita. Infatti frequenterebbe ancora la scuola elementare. Nel suo tempo libero si dedica alla sua Onlus che si occupa di animali in difficoltà.