Romina Power, addio alle tuniche lunghe e larghe: eccola in jeans e magliettina aderente

Un look decisamente insolito e inaspettato da parte della cantante italo-americana, che solitamente sfoggia capi lunghi e oversize.

Nata a Los Angeles, si trasferisce molto presto in Messico, dove cresce insieme alla sorella a ai genitori, due attori che lavoravano da molti anni nel mondo dello spettacolo. Alla morte del padre, la famiglia decide di far ritorno negli Stai Uniti d’America e vanno ad abitare dalla nonna.

All’età di nove anni però la mamma incontra il suo nuovo compagno, che convince la famiglia a trasferirsi nel Bel Paese, di cui era profondamente innamorato. In effetti anche il padre biologico di Romina aveva avuto da sempre un debole per l’Italia. Non è un caso che a Romina è stato dato il nome della Città Eterna.

Il cambio di stile di Romina Power

Non passa però molto tempo prima che la giovane fa di nuovo le valigie ma stavolta si dirige oltremanica, in Inghilterra, dove intraprende la carriera di attrice, recitando addirittura in film a luci rosse. Un paio di anni dopo invece muove i primi passi nel mondo del canto, collaborando anche con la persona che sarebbe diventata suo marito.

Stiamo parlando ovviamente di Albano, con il quale nasce un affiatamento non solo musicale ma anche personale. I due, nel 1970, tra un brano di successo e l’altro, convolano a nozze e dalla loro unione nascono 4 figli: Romina, Cristel, Yari e Ylenia, scomparsa nel 1994 mentre si trovava a New Orleans. Ed è proprio questa tragedia che ha compromesso il loro matrimonio, terminato poi nel 1999, anche se il divorzio definitivo avviene nel 2012.

I due però sembra che si siano riavvicinati negli ultimi anni, come dimostrato nel 2013, quando Albano divorzia dalla sua seconda moglie e si ricongiunge, almeno musicalmente, con la Power. Addirittura, durante un concerto tenutosi nel 2018 la coppia si sarebbe scambiata un bacio, accolto calorosamente dal pubblico e soprattutto dai fan dei due artisti.

All’età di 71 anni Romina è una delle cantati più celebri e affermate del panorama italiano, che insieme ad Albano, hanno fatto sognare e innamorare milioni di italiani, grazie alle loro canzoni di successo. Una fra tutte, Felicità, un brano che risale all’inizio degli anni ’80. Sono cambiate molte cose nel frattempo e è cambiata anche la stessa Romina. A quel tempo, come potete notare dalla foto, era solita sfoggiare la sua silhouette con capi aderenti e sensuali.

Ora invece è da qualche anno che la vediamo indossare solamente tuniche lunghe e larghe. Ma come mai questo cambiamento così drastico? Da ciò che ha dichiarato nel corso degli anni, le motivazioni che l’hanno spinta a questa scelta sono due. La prima riguarda un problema al ginocchio, che non le permette di indossare calzature aderenti o scarpe col tacco. L’altra motivazione è puramente filosofica. Da tempo ormai la cantante ha abbracciato completamente la filosofia Buddhista, che include anche l’abbandono delle cose superflue.