Testa o croce, stai ben attento al lato della moneta | Con molta probabilità tornerà quello del lancio: lo dice la matematica

Quando si lancia una monetina in aria è molto elevata la possibilità che torni proprio il lato del lancio, ecco il motivo.

Sembrano degli studi banali, ma in fondo sono quelli che maggiormente appassionano le persone. Chi non ha mai lanciato una monetina in aria per scoprire poi, quale dei due lati viene fuori? C’è stato un tempo in cui, con questo semplice trucco ci determinavano anche i vincitori delle partite di calcio.

Tentare la sorte è sempre qualcosa di estremamente affascinante e forse per questo di tanto in tanto ognuno di noi decide di provare a far decidere il destino. Certo se siete dei perfetti razionali e pianificatori, forse non lo avete mai fatto, ma vuoi mettere l’ebrezza di veder quella semplice monetina girare nell’aria fino a tornare proprio sula mano di chi l’ha lanciata?

Uno studio in merito avrebbe rivelato come, però, il destino sarebbe già segnato dal mondo in cui si tiene la moneta. Quello che si è andati a studiar è la probabilità con cui esce testa piuttosto che croce.

Il risultato alquanto anomalo, ci direbbe che le probabilità non sono affatto 50 e 50 come si può credere, ma ci sarebbe un elemento determinante.

Una questione piuttosto ambigua

Quindi il metodo di decisione che si riteneva più imparziale di tutti, potrebbe non esserlo affatto? A dircelo sembrerebbe essere uno studio specifico a riguardo, il quale sarebbe pronto ad affermare che in un qualche modo il lancio potrebbe essere viziato. Correva l’anno 2007, quando in merito a tutto questo si sono espressi i matematici Peris Diaconis, Susa Holmes e Richard Montgomery che avrebbero proposto un modello fisico a riguardo.

I loro studi, anche se singoli avrebbero offerto una scoperta che nessuno si aspettava e ha dato meno plausibilità al metodo della monetina che spesso s i utilizza.

Una scoperta su cui in pochi avrebbero scommesso

Lo studio di questi 3 matematici avrebbe rivelato come nel 51% dei casi la monetina sarebbe caduta tra le mani del lanciatore nella stessa posizione in cui è stata lanciata.

Allo stesso tempo, però, è stato evidenziato che, se non ci si mette a controllare come si posiziona la moneta sulla mano per il lancio, coloro che sono coinvolti nella scelta, avranno sempre il 50% di possibilità di vittoria.