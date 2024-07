Perché la carta stagnola è il miglior alleato della tua lavatrice | Vestiti come appena comprati in negozio

Un trucchetto che forse non conosci, ma che forse salverà il tuo bucato, metti della carta alluminio in lavatrice.

Se il tuo bucato ti fa impazzire, questo è il consiglio che stavi aspettando ormai da molto tempo. Dobbiamo ammettere che lavare i nostri indumenti, non è poi così semplice come si possa pensare. Ovviamente le lavatrici hanno dato una vera e propria svolta un po’ in cui laviamo i capi di abbigliamento. Sappiamo bene che ancora nel 2024 c’è qualcuno che lava alcuni indumenti completamente a mano, ma l’arrivo della lavatrice ha cambiato proprio questo.

Per non parlare poi il grande contributo domestico che offre la asciugatrice, indispensabile soprattutto per le famiglie che abitano in città molto piovose o che sono particolarmente numerose.

Il vero timore però, che in molti nutrono, è che purtroppo tanto la lavatrice quando l’asciugatrice, non possa danneggiare le fibre dei vestiti. Purtroppo non è colpa del dell’elettrodomestico stesso, ma piuttosto dei prodotti che vengono inseriti al suo interno e della qualità dell’acqua presente nelle città.

Di contro però è anche vero che spesso nelle nostre faccende domestiche, ci offrono il loro aiuto, alcuni oggetti che abbiamo comunemente nelle nostre case.

I trucchi per un bucato perfetto

Anche gli amanti dello shopping più sfrenato, cercano i modi di riuscire a ottenere del bucato perfetto, nel momento in cui esce dalla lavatrice. Curiosando sul web sono molti i consigli che si possono trovare per avere dei vestiti sempre perfetti, come appena comprati.

Innanzitutto il consiglio generale è quello di scegliere dei saponi che siano di buona qualità, di non mischiare i bianche colorati, di lavare a rovescio tutti quegli indumenti che presentano delle stampe sulle loro superfici. Inserire una spugna all’interno dell’oblò permette di catturare i peli presenti sui vestiti. Ma allora in tutto questo cosa c’entra la carta stagnola?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alicia Martínez (@aly_deco_home)

Ti bastano tre palline di carta stagnola

Inserire tre palline di carta stagnola all’interno dell’oblò, prima di avviare la lavatrice, permette di salvaguardare le fibre dei capi. Questo vuol dire che sarà possibile imitare l’infiltrimento che alcuni indumenti subiscono nel momento in cui vengono posti all’interno della lavatrice.

Un trucco semplice ed economico, che ci arriva direttamente dai social. Il Reel pubblicato proprio qui sopra, è diventato veramente virale.