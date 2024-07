Luci anabbaglianti, se le accendi dopo quest’ora scattano 173€ di multa | In estate è un attimo dimenticarselo

Se accendi le luci anabbaglianti dopo questa specifica ora, rischi una multa veramente molto salata. Attenzione al Codice della Strada.

Il sistema illuminante di ogni automobile è determinante sulla sicurezza stradale. Inutile negare che a tutti gli effetti tali elementi sono veramente importanti per poter avere una buona visuale della strada. Semplice immagina che di notte sono ancora più importanti.

Ma occorre sottolineare come, il Codice della Strada dia delle indicazioni specifiche per quello che riguarda l’illuminazione delle automobili. Non molti anni fa, sono state introdotte delle regole completamente nuove.

Ad esempio, sappiamo che le luci di posizione devono essere accese, in autostrada, anche in pieno giorno. Invece maggiore attenzione si deve porre nei confronti degli anabbaglianti. Purtroppo dobbiamo prendere atto che in merito non si conosce molto e troppo spesso gli automobilisti finiscono per commettere degli errori. Purtroppo però, un utilizzo errato delle luci della propria automobile potrebbe essere un grande pericolo per gli automobilisti.

Proprio per questo motivo occorre fare alcune precisazioni. Ci sono casi in cui se si utilizzano le luci nella maniera sbagliata si rischia di avere una multa anche piuttosto salata. Quindi attenzione a questo particolare, se non vuoi pagare un0’ammenda.

L’utilizzo delle luci anabbaglianti

Innanzitutto chiariamo che in genere le luci anabbaglianti possono essere azionate grazie a una leva presente vicino al volante. Ovviamente è opportuno utilizzarla solo nel caso in cui ci si trovi in un momento in cui utilizzare questa tipologia di luce è possibile e opportuno.

A regolare l’accensione degli anabbaglianti ci pensa l’art 153 del Codice della strada. Esso va a determinate i casi in cui questi possono essere azionati. In linea di massima, essi dovrebbero permettere una buona visuale in caso di scarsa visibilità, come succede nelle gallerie, ovvero in presenza di nebbia, neve o pioggia. Inoltre si devono azionate nel caso in cui si trasportino feriti o ammalati gravi.

Quando si può essere multati

Quindi, nel caso in cui non si utilizzino gli anabbaglianti nella maniera migliore, allora è possibile che si venga multati. Se si accendono le luci in un centro urbano o in condizioni in cui non è possibile si rischia una multa che va dai 42 ai 173 euro.

Ma nel caso in cui queste non funzionassero perchè danneggiate, allora la multa è dagli 87 ai 344 euro.