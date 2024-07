Ecco quali piante assorbono il caldo: addio condizionatore e bollette stellari | Questa estate stai fresco come una rosa con questo trucco

Risparmia sulla bolletta con le piante che assorbono il caldo e fanno rimanere la casa al fresco. Tutti i tipi che puoi scegliere.

È arrivato il grande caldo, ed è davvero difficile resistere a queste temperature, se non hai la fortuna di poter passare la giornata al mare.

In casa, soprattutto durante le ore centrali della giornata, l’afa è insopportabile, ed è inevitabile tenere i condizionatori accesi.

Ma questo vuol dire che la bolletta a fine mese sarà alle stelle, e i consumi peseranno sul portafoglio. Senza contare l’inquinamento.

C’è un modo però per non far salire i consumi così tanto e arredare anche gli ambienti. Le piante possono darti una mano, scopri quali utilizzare.

Le piante che assorbono il caldo

Molte piante da interno sono veramente utili durante l’estate poiché hanno la peculiarità di assorbire il caldo e rinfrescare l’aria. Una di queste è la palma. C’è una piccola varietà, l’areca, che è molto decorativa e non necessita di una grande illuminazione. Oltre a ridurre il calore nelle sue vicinanze, riesce anche ad eliminare alcune sostanze tossiche dall’aria come benzene e monossido di carbonio.

Anche l’aloe vera appartiene a questa tipologia di piante. Immagazzinando ossigeno, purifica l’aria nelle sue vicinanze e riduce la temperatura. L’importante è mantenere le sue foglie sempre pulite e senza polvere.

Prova a usare anche queste

E che dire del ficus elastica, conosciuto anche come albero della gomma. Ama l’esposizione solare e mantiene l’umidità dell’aria rinfrescando l’ambiente. Quasi la stessa cosa viene fatta dal cosiddetto nastrino, o dalla malamadre. Lo splendido spathiphyllum o giglio della pace invece è un’elegante pianta dai fiori bianchi, con tanto di certificazione che ne attesta la capacità di purificare l’aria. È in grado anche di distruggere le tossine ad essa più vicine e a ridurre le alte temperature e l’umidità in eccesso.

Infine altri due tipi di pianta che potresti portare a casa tua per abbassare le temperature roventi sono la felce comune, che pulisce l’ambiente filtrando l’aria ed eliminando la formaldeide, e la palma cinese. Anche questa ha la capacità di assorbire sostanze tossiche pericolose come la formaldeide e lo xilene. Come vedi hai diverse alternative per poter portare un po’ di verde in casa, che abbellisce gli ambienti, e nello stesso tempo non solo purificare l’aria ma anche abbassare la temperatura. Molte piante sono davvero utili per tenere le stanze al fresco, permettendoti così di risparmiare sui consumi elettrici.