Come la luce del tuo smartphone ti aiuta a riconoscere se stai per mangiare un uovo non più commestibile | Ti salvi da una bella intossicazione alimentare

La luce del tuo smartphone sarebbe in grado di aiutarti a riconoscere quello che è un uovo commestibile, da quello che invece, non lo è più.

Le uova sono allo stesso tempo, uno degli alimenti base della nostra alimentazione mediterranea, ma anche un alimento estremamente discusso. In effetti non sono poche le accuse che vengono mosse nei confronti di questa tipologia di cibo.

In fondo, l’uovo si presta a moltissime preparazioni ed è anche alla base di alcune di esse. Lo usiamo per la preparazione di dolci, pasta frolla, pasta fresca, polpette. Ma lo possiamo anche mangiare in diversi modi, sperimentando diverse preparazioni.

Detto questo, l’uovo viene spesso messo al centro delle discussioni, per l’innata convinzione che sia un alimento che causa l’alterazione del colesterolo e dei trigliceridi. Non manca poi, chi ha una sorta di pausa nei confronti si questo alimento e teme sempre che non sia buono nel momento del suo consumo, potenzialmente pericoloso.

La verità è che l’uovo non è rischioso, sempre nel caso in cui sia conservato nella maniera corretta e sia anche cotto nel modo giusto. Poi c’è il caso in cui esso non sia più buono, allora ne andrebbe evitato il consumo, ma come accorgersene?

Attenzione alla data di scadenza

Il primo elemento a cui prestare attenzione prima di consumare le uova è la data di scadenza. Gli esperti consigliano di consumare le uova, per avere la certezza che siano ancora buone, almeno 2 giorni prima della data di scadenza apposta sulla confezione.

Ovviamente questo vale nel caso in cui l’alimento sia comunque conservato nella maniera corretta. Se così non fosse, allora in quel caso, è opportuno evitarne il consumo. Ma per scoprire se un uovo è ancora commestibile, è anche possibile utilizzare la torcia del proprio dispositivo cellulare.

Come scoprire se l’uovo è marcio

Il trucco della torcia del cellulare per scoprire se l’uovo è marcio o meno, sembra essere veramente molto efficace. Il consiglio arriva direttamente dai social e sappiamo quanto questi siano una vera e propria panacea di ottimi consigli.

Occorre quindi accendere la torcia, mettere l’uovo sulla torcia e controllare che la luce sia ben visibile. Nel caso in cui questo si verifichi, allora l’uovo è ancora buono da mangiare, ma se la luce non attraversa l’uovo allora questo è rovinato. Un metodo semplice e veloce per riconoscere le uova che possono essere ancora consumate dalle altre.