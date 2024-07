Telefono bollente, il trucco facilissimo per evitare in estate il rischio autocombustione

In estate il telefono tende più che mai al surriscaldamento portando a vari malfunzionamenti: ecco come evitarlo.

Siamo giunti alla stagione caratterizzata dalle alte temperature e dalle giornate in spiaggia durante le vacanze, ma c’è un problema che affligge i vacanzieri e non solo: con il caldo lo smartphone tende a surriscaldarsi e a essere quasi impossibile da utilizzare.

Nel caso in cui ignoriamo questo surriscaldamento per lungo tempo, il telefono potrebbe danneggiarsi in modo irreparabile, e sappiamo quanto alcuni smartphone siano costosi e soprattutto necessari sia per la quotidianità che per il lavoro.

Ovviamente la prima cosa a cui pensiamo per evitare che questo accada è quella di lasciarlo semplicemente a casa, ma nel corso di una giornata fuori potremmo avere voglia di vedere una serie tv, scrollare i social media oppure ascoltare della musica, tutti passatempi per cui uno smartphone con connessione è ormai necessario.

Ci sono una serie di accortezze, dunque, che possono essere adottate quando si utilizza il telefono in un ambiente molto caldo o esposto ai raggi solari nel corso della bella stagione: ecco quali sono i metodi per liberarvi del surriscaldamento.

Uno smartphone perfetto anche ad alte temperatura

Nel caso in cui siate in spiaggia una delle cose da fare è riporre sempre lo smartphone in borsa, chiudendola, invece che abbandonarlo sul proprio asciugamano ancora peggio se al sole. Nel caso in cui non abbiate una borsa, allora andrà bene avvolgerlo in un asciugamano e metterlo all’ombra dell’ombrellone.

Altra accortezza da avere è quella di chiudere sempre le varie applicazioni in background, evitando di lasciarne molte aperte se non le stiamo utilizzando così da evitare di sforzare il telefono già messo a dura prova dal caldo torrido. Un altro consiglio utile consiste nel ridurre la luminosità dello schermo, un espediente utile anche per risparmiare la batteria.

Altri consigli per preservare al meglio il tuo smartphone

Altre idee per evitare che lo smartphone raggiunga temperature impossibili consistono nella scelta di una custodia leggera per il periodo estivo, che consenta all’aria di circolare attorno al dispositivo.

Inoltre, è bene mantenere puliti sia la porta di ricarica che gli altoparlanti del telefono cellulare per garantire un corretto funzionamento ed evitare problemi di temperatura, così come assicurarsi che il telefono sia aggiornato e quindi abbia le sue prestazioni al massimo possibile.