Viaggio nell’hotel capsula a Tokyo: te la sentiresti di farlo anche tu?

Capsula hotel, non tutti avrebbero il coraggio di provarlo ma è un’esperienza incredibile, il racconto di chi lo ha fatto.

Il Giappone è uno dei luoghi che più di tutti affascinano i giovani di oggi, che sono entusiasti di scoprire una cultura e un Paese così diversi dal nostro: si tratta del sogno di moltissimi, e negli ultimi tempi è spesso meta di viaggi di nozze o viaggi di laurea.

La fascinazione della cultura giapponese è tale per vari motivi: i giovani millennial o della generazione x sono cresciuti guardando anime giapponesi sulle reti italiane, e leggendo i fumetti orientali (i manga) oltre che rimanendo stupiti dalle bellissime animazioni di Miyazaki.

Solamente negli ultimi decenni è scoppiata la mania del sushi anche nel nostro paese: un manicaretto diventato davvero popolare grazie anche ai numerosi locali con formula All you can eat che permette di gustare pesce e riso a un prezzo accettabile. Da qui, la grande curiosità di assaggiare il vero sushi, quello che viene venduto in Giappone – sappiamo, infatti, che quello presente nella stragrande maggioranza dei locali in Italia non rispecchia la tradizione.

Insomma la curiosità per il Giappone è davvero alle stelle, e molti desiderano immergersi nella cultura nel modo più autentico possibile: una viaggiatrice ha provato i famosi capsula hotel, molto popolari in quella nazione, che in Italia non sono ancora arrivati.

L’esperienza del capsula hotel: un’europea lo ha provato

Alba è una influencer che ama i viaggi, è spagnola e ha deciso di raccogliere il coraggio a due mani e dormire in un capsula hotel a Tokyo. Nello specifico ha pagato una “stanza” presso il The Millennials Hotel, che si trova a breve distanza dall’iconico incrocio di Shibuya di Tokyo.

Tra i capsula hotel questo è davvero particolare: è possibile portare il proprio soggiorno in capsula a un livello superiore, dato che si ha una incredibile possibilità di personalizzazione del proprio soggiorno. Per esempio, è possibile regolare l’illuminazione, trasformare il letto in un divano e persino programmare la sveglia accendendo le luci.

Capsula hotel e spazi comuni al Millennial di Tokyo

C’è grande attenzione per gli spazi comuni all’interno dell’hotel: questi includono di tutto, dalla reception alle aree per la colazione, una cucina comune con caffè, tè e snack gratuiti e uno spazio di coworking.

Insomma, Alba consiglia di provare almeno una notte all’interno di questo tipo di hotel: si tratta di una esperienza davvero interessante che sarà difficile, per il momento, replicare altrove.