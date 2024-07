Come funziona la regola del 3-3-3: ovvero il trucco per fare la valigia in 5 minuti senza impiegarci mezza giornata

Un metodo facilissimo per fare la valigia in un batter d’occhio: la super regola del 3-3-3 conquista i viaggiatori.

Siamo ormai giunti alla stagione in cui gli italiani vanno più frequentemente in vacanza, spesso al mare, di cui la grande maggioranza è amante e trova sia un luogo rilassante in cui è possibile rigenerarsi prima di rimettersi a lavoro nel mese di settembre.

Tra la ricerca di offerte per voli e hotel, verificare che i documenti siano in ordine e lo studio del percorso perfetto per esplorare il luogo di destinazione, la preparazione della valigia appare sempre come una operazione facile da fare all’ultimo minuto, e, ogni volta, ci si ritrova a gettare indumenti a caso al suo interno oppure a utilizzare molto più tempo del previsto per organizzarsi al meglio.

In alcuni viaggi, specie se ci si reca all’estero, alcuni elementi sono fondamentali per non essere costretti ad acquistare ogni articolo dimenticato nel luogo di destinazione, facendo così aumentare sensibilmente il budget della vacanza.

Per questo motivo è sempre bene organizzare nel migliore dei modi la propria valigia senza dimenticare nulla al di fuori di essa, ancor di più questa azione è importante quando si ha a disposizione solo un piccolo trolley per diversi giorni di vacanza: ad aiutarci viene in soccorso la regola del 3-3-3 diventata virale sui social network.

Una regola per la migliore delle valigie possibili

Chi è tenuto a fare spesso la valigia ha ideato delle strategie ottimali per portare tutto il necessario e, ancor di più, lasciare a casa tutto il superfluo: infatti spesso ci ritroviamo a riempire la nostra borsa o valigia con capi chiamati “just in case”, in italiano diremmo “per sicurezza”, che infine si riveleranno inutili nella maggior parte dei casi.

La regola del 3-3-3 serve a costruire outfit da portare in vacanza che saranno ideali per ogni occasione: ce la spiega la influencer Maria Alcaldes.

La regola della valigia perfetta

La regola del 3-3-3 consiste nello scegliere un totale di nove capi di abbigliamento per creare innumerevoli outfit diversi. Nello specifico parliamo di tre pantaloni, tre top e tre paia di scarpe, che saranno sufficienti per costruire un guardaroba adatto ovunque andiamo.

Si consigliano comodi pantaloni di lino, jeans e una gonna lunga in cotone o raso per un look più notturno per le parti inferiori; camicia di lino bianca, un top a righe e un gilet di lino del colore che vogliamo per la parte superiore; per quanto riguarda le calzature sandali, zeppe e sandali alla schiava.