Anche l’uomo può provare l’orgasmo femminile: boom di ricerche sul web per la nuova pratica sessuale | Stimola più di 4.000 innervazioni

Una pratica particolare da effettuare tra le lenzuola si sta diffondendo a macchia d’olio: il piacere è incredibile.

Sono ancora tantissimi i tabù che vanno a intaccare la conoscenza delle numerose pratiche sessuali esistenti, per via spesso del pudore o anche di pericolosi pregiudizi ancora oggi largamente diffusi nella società.

Molte persone, sia uomini che donne, di qualunque sessualità, fanno fatica a comunicare con il proprio partner sessuale e a raccontare le proprie fantasie, come se l’altro fosse in grado in qualche modo di leggere il partner nella mente scoprendo cosa vuole.

Inoltre siamo da sempre bombardati da una certa rappresentazione del rapporto sessuale che ci viene fornita dalle serie tv e dai film oppure dai numerosi video hard disponibili anche gratuitamente online: molti, dunque, crescono o vivono con la convinzione che il sesso sia esattamente così, come se dovessimo basare i nostri rapporti su come vengono rappresentati dai media.

Nel corso degli ultimi mesi grazie a dei dati che sono stati resi pubblici si è vista una certa apertura mentale e sessuale anche da parte degli uomini etero, in alcune occasioni davvero restii a sperimentare: ecco qual è la pratica che sta andando di moda.

Il piacere degli uomini: una pratica da molti bistrattata

Si tratta del pegging, una pratica per dare piacere, in genere, a chi si identifica come uomo, che consiste nella penetrazione anale di un uomo da parte di una donna tramite un dildo indossabile.

Per molti il pegging è un tabù o una “perversione”: gli uomini etero si sentono spesso minacciati dalla possibilità di provare piacere in questo modo, visto che nella loro testa potrebbe essere collegato a tendenze omosessuali. Anche la stessa omosessualità, purtroppo, è ancora in molte zone disprezzata e pertanto gli uomini etero non vogliono associarsi a questo tipo di pratica. Fortunatamente, però, pare che da questo punto di vista si stiano facendo dei progressi: lo dicono i dati raccolti da Clips4Sale, la più grande piattaforma online per contenuti kink e fetish.

La nuova frontiera del piacere

Un altro segnale di elasticità mentale è stato rilevato attraverso il Taillor Group, un collettivo kink di Brooklyn che insegna le pratiche BDSM agli amanti del kink: il collettivo ha rivelato che gli incontri informativi di pegging chiamati Pegfest sono diventati tra i più popolari.

Se la pratica è effettuata nel modo corretto, allora l’esito dovrebbe essere la cosa più vicina all’orgasmo femminile che un uomo possa provare.