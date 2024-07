Al mare senza ansie: il trucco definitivo per fare in modo che nessuno ti rubi mentre sei a fare il bagno

Se temi di essere vittima di un furto in spiaggia allora devi assolutamente adottare questo infallibile metodo.

L’estate si avvicina, e quando ci troviamo in vacanza tendiamo a essere più rilassati del solito e quindi talvolta siamo meno allerta rispetto a quando ci troviamo nella nostra città. Inoltre, bisogna anche pensare che se siamo in una nazione straniera non possiamo conoscere quali siano i luoghi più o meno pericolosi dal punto di vista dei furti.

In questi casi, comunque, non bisogna nemmeno farsi prendere dall’ansia rischiando di farci rovinare la vacanza: esistono dei metodi e delle accortezze che è possibile utilizzare quando si va in spiaggia così da riuscire a fare il bagno allontanandosi in modo sereno dai nostri beni personali lasciandoli vicino agli asciugamani.

Senza dubbio, tra le accortezze da avere c’è quella di evitare di portare con sé oggetti di valore: meglio, dunque, lasciare a casa orologi che saremmo costretti a togliere per fare il bagno, occhiali da sole costosi, grandi quantità di soldi contanti e tutto ciò che potrebbe far gola al ladro.

Ci sono, però, dei metodi attraverso i quali è possibile portare in spiaggia tutto ciò che vuoi: oggi ne illustriamo uno tra i più semplici ed efficaci che non prevede l’acquisto di nessuno prodotto, anzi, è un’occasione per riciclare.

Il metodo della crema solare: i malintenzionati scoraggiati

C’è ancora chi, quando va a fare il bagno, ha la sola accortezza di coprire le proprie borse e vari effetti personali con un asciugamano, una azione piuttosto ingenua che non garantisce sicuri risultati.

Quello che molti stanno adottando, invece, è il trucchetto della crema solare: per realizzarlo avrete bisogno di forbici o un taglierino e di un tubetto di crema solare completamente vuoto. Ecco come realizzarlo.

Tutto in un tubetto: mai più preoccupazioni in spiaggia

Una volta che avrai il tubetto vuoto di crema solare e il taglierino, allora potrai procedere alla realizzazione di questo escamotage: taglia con attenzione la parte superiore del flacone di protezione solare in modo che il risultato finale sia il più naturale possibile; rimuovi con attenzione la plastica in eccesso in modo che non vi siano sbavature o spigoli; inserisci i tuoi oggetti di valore (denaro, chiavi, cellulare etc) all’interno del tubo.

Infine basterà chiudere la bottiglia con il tappo originale: in questo modo i tuoi effetti personali non attireranno l’attenzione di alcun malintenzionato e potrai goderti la giornata in spiaggia senza pensieri.