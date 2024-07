Trucco dello spazzolino, il rimedio fai da te per la chiave rotta nella serratura | Apre qualsiasi porta

Un semplice spazzolino ti può aiutare a risolvere la problematica della chiave rotta all’interno della serratura, ecco come fare.

Lo dobbiamo ammettere, i problemi arrivano sempre nel momento meno opportuno. Probabilmente a qualcuno di voi ci sta leggendo, sarà capitato di infilare la chiave della serratura della propria abitazione, andare a girare e ritrovarsi con la chiave in mano. Completamente spezzata all’interno della serratura, non sapete come fare ad entrare nella nostra casa.

Un’avventura, esattamente piacevole, anzi in realtà si rivela un caso veramente problematico da risolvere nella maniera più veloce possibile.

Chi potrebbe venirti incontro, se no il caro Internet, che ti offre dei consigli veramente validi su come risolvere una situazione di questo genere. Se può consolarti quella che abbiamo descritto è una situazione veramente molto comune, che unirebbe moltissimi cittadini in tutto il mondo.

La buona notizia è che per fortuna, questa situazione può essere risolta in maniera molto semplice. In aiuto arriverebbe un oggetto di uso veramente molto comune, una spesa di pochi euro da affrontare, la possibilità di risolvere tutto in poco tempo. Ecco allora come fare.

Anche le chiavi hanno una loro fine

No, non sei stato tu a spezzare la chiave mettendo troppa forza nel movimento. La verità è che le chiavi, esattamente come tutti gli oggetti che possediamo, arrivano al loro fine. C’è un momento in cui occorre cambiarle, occorrerebbero provvedere a fare delle copie, che siano meno meno utilizzate di quelle che hai attualmente.

L’usura della chiave, soprattutto se si tratta di quella della tua abitazione, è costante, avviene ad ogni singolo inserimento della stessa all’interno della serratura. Proprio per questo motivo occorre fare attenzione, o comunque conoscere un semplice trucchetto per poter entrare in casa facilmente anche in questi casi.

Lo spazzolino ti permette di avere rapporto

Chiamare un fabbro per andare a sostituire la serratura potrebbe voler dire dover spendere una cifra piuttosto rilevante. Ma se hai una seconda chiave, si può risolvere tutto con pochi euro, ti occorre solo uno spazzolino da denti. Devi procedere spezzando lo spazzolino, quindi eliminando la parte con le setole. Con dell’accendino, o con del calore, devi procedere sciogliendo la plastica. Quindi unisci la plastica al pezzo di chiave inserita ancora nella serratura.

Con delicatezza tira via lo spazzolino e verrà via insieme a lui anche la chiave. Un trucchetto semplice sempre che ti permetterà poi di utilizzare un’altra chiave.