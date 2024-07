Come convertire le tue vecchie padelle in versione antiaderente | Serve solo un ingrediente che usi tutti i giorni in cucina

Le padelle antiaderenti si sono rovinate? Puoi farle tornare come nuove con questo trattamento, usando un ingrediente che hai in cucina.

Le padelle antiaderenti sono utilissime in cucina perché facilitano la cottura dei cibi, e rendono possibile anche una cottura light, non avendo bisogno di aggiungere condimenti.

Ma dopo un po’ di tempo capita a tutti: il cibo inizia ad attaccarsi e ad assumere un aspetto molto poco invitante. Devi buttarle via?

Certo che no. Purtroppo questo accade quando non hai prestato particolare attenzione a queste padelle molto delicate, utilizzando attrezzi taglienti o spugne abrasive. L’usura poi ha fatto il resto.

Ma niente paura: c’è un modo per farle tornare come nuove, utilizzando un ingrediente che è presente in tutte le nostre cucine. Vediamo di che si tratta.

Padelle antiaderenti graffiate: il trucco per farle tornare nuove

Innanzitutto la regola basilare è: prenditi cura delle padelle antiaderenti, fin da subito, in modo da farle durare più a lungo. Quindi appena le acquisti, prima di iniziare ad usarle, esegui un trattamento: fai bollire un po’ di aceto, che ne aumenterà il potere antiaderente, e dopo averle sciacquate ungile con dell’olio strofinando con uno Scottex. Non risciacquarle, riponile così. Inoltre ricordati di non impilarle senza averle protette con un panno per non farle graffiare, e non usare utensili di acciaio.

Se però nonostante tutte le cure del caso che avrai adottato durante l’utilizzo delle padelle queste hanno perso l’antiaderenza, non disperare. A tutto – o quasi – c’è rimedio. In questo caso il tuo rimedio lo trovi direttamente in dispensa.

Cosa devi utilizzare

Se la tua padella antiaderente ha iniziato a far attaccare il cibo, ecco cosa devi fare. Riempi il fondo con uno strato di sale grosso, metti su fornello e tieni acceso a fiamma media per circa 10 – 15 minuti, facendo roteare la padella. Con il passare del tempo il sale inizierà a saltare. Continua fino a che non si attaccherà più ai lati della padella; nel frattempo cambierà anche colore. Una volta terminato, versa il sale in un’altra padella che ha bisogno del trattamento. Dopo aver svuotato la prima padella, strofinala delicatamente con un foglio di carta da cucina, per ripulirla. Fai attenzione a non scottarti, però.

Un altro metodo poi prevede l’utilizzo di aceto e bicarbonato. Riempi la padella di acqua tiepida e aggiungi un bicchiere di aceto bianco. Mescola e poni sul fuoco, porta a bollore e lascia sul fornello per circa 10 minuti. Trascorso il tempo, togli dal fuoco e aggiungi due cucchiai di bicarbonato di sodio: la padella antiaderente danneggiata tornerà come nuova.