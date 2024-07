Smetti di fare docce come se non ci fosse un domani | I dermatologi avvertono: “c’è un numero preciso che puoi farne a seconda della tua età”

Se fai la doccia quotidianamente forse dovresti chiederti se sia salutare per la tua pelle: ecco ogni quanto deve essere fatta.

L’ossessione per la pulizia in alcuni casi può avere conseguenze altrettanto nefaste di quelle che intervengono quando non si ha abbastanza cura della propria igiene: i dermatologi, infatti, hanno iniziato a diffondere quante volte sia opportuno lavarsi e quali sono i rischi di un lavaggio quasi ossessivo.

La pelle, infatti, è un importante organo, che troppo spesso viene sottovalutato o maltrattato: basti pensare a quante persone ancora non utilizzino creme solari pur di ottenere una abbronzatura uniforme e scura in pochissimo tempo mettendo a rischio la propria salute.

In modo simile, fare la doccia quotidianamente può danneggiare il tessuto e alterare la naturale composizione della pelle: questo può accadere soprattutto in età avanzata, pertanto il numero di docce ideali a settimana varia anche in funzione della nostra età.

Gli specialisti hanno affermato che esiste un numero corretto di docce a settimana che garantisce l’igiene del corpo, ma senza dubbio è un numero molto distante rispetto a quello che molti si aspettano.

Una doccia al giorno NON toglie il medico di torno

Mentre la doccia quotidiana, seppure non ideale, è tollerata da un fisico giovane – pensiamo anche che una persona giovane fa solitamente più moto di una anziana – non è così per chi abbia superato una certa età.

Ne ha parlato proprio in questi termini la dottoressa Sylvie Meaume, dermatologa e direttrice del Dipartimento di guarigione e ferite geriatriche (AP-HP Rothschild) che ha affermato: “Dai 65 ai 70 anni l’ideale è, se possibile, sciacquarsi il corpo tutti i giorni, ma usare il sapone ogni tre giorni senza strofinare troppo la pelle, il che equivale a fare circa 2 docce a settimana”, questo sarebbe il numero di docce ideale.

Due docce al giorno sono il numero ideale per i dermatologi

“è consigliabile pulire quotidianamente alcune zone come le ascelle, gli spazi tra le dita e le parti intime”, specifica comunque la specialista, una precisazione molto importante per le persone più pigre.

Per le persone anziane talvolta è anche più complicato fare la doccia piuttosto che lavare delle parti del corpo specifiche, pertanto questo consiglio da parte di una geriatra può rassicurarli sul fatto che possono essere puliti e in ordine anche facendo la doccia due volte alla settimana.