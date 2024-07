L’errore che tutti fanno con Google Maps porta a consumare il 20% di benzina in più | Nessuno se ne rende conto

Sono in molti a commettere sempre lo stesso errore con Google Maps, esso porta a consumare ben il 20% in più di batteria.

È arrivato il momento di andare in vacanza, ovvio che proprio per questo motivo si inizia a parlare con insistenza, di quelli che somigli elementi indispensabili quando si è in viaggio. Tra di esse è inutile negare, che c’è un’applicazione che è il compagno di viaggio perfetto per tutti i vacanzieri.

In particolare non ne possono fare a meno coloro che si muovono in automobile siamo parlando di Google Maps, il sistema di mappe digitali che permette di avere indicazioni dettagliate su quella che è la strada da seguire. L’applicazione presente su tutti i dispositivi Android, e ottenibile anche per quelli iOS, è veramente indispensabile per moltissimi italiani.

Ovviamente anche per lei non mancano i competitors, ad esempio Waze attualmente è una delle applicazioni più utilizzata, soprattutto per via di una serie di indicazioni accessorie, offerte dalla app.

Ma torniamo alla nostra amata con Google Maps. Nel suo utilizzo sono in molti a compiere un grave errore che porta una spesa eccessiva rispetto a quello che si potrebbe avere. Scopriamo insieme in che modo rimediare a questo errore.

Viaggiare in auto non è di certo economico

Probabilmente qualcuno di voi, si starà chiedendo che cosa c’entri questo con Google Maps, ma vi assicuriamo che lo scoprirete a breve. Con l’arrivo dell’estate e dei lunghi ponti per le partenze, è in aumento il carburante. Probabilmente più attenti avranno notato che ai cartelloni delle stazioni di servizio il prezzo di benzina e diesel sta lievitando.

Proprio per questo motivo occorre utilizzare l’automobile nella maniera giusta per riuscire ad avere anche il minimo risparmio. In tutto questo sembra che Google Maps possa essere l’elemento determinante per un risparmio del 20%.

Riuscire ad organizzare il viaggio nella maniera migliore

Procedendo con la consultazione di Google Maps prima di partire, è possibile pianificare la strada migliore da fare per evitare il consumo eccessivo di benzina. Infatti l’applicazione propone una serie di itinerari diversi, che possono distinguersi per la durata o per la tipologia di strada che si deve percorrere. Se si riesce a programmare tutto prima della partenza sarà possibile ottenere un nuovo risparmio.

Quindi la scelta migliore sarebbe quella di optare o per le strade che permettono di arrivare a destinazione del tempo minore, ovvero scegliere l’opzione con pedaggi, che permetterebbe comunque di viaggiare per un tempo minore, riducendo i consumi.